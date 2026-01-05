Comenzó la Kings League World Cup 2026, torneo de fútbol 7 que destaca por su formato dinámico y reglas poco convencionales, creado e impulsado por el exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué.
Este sábado, la selección chilena vivió un debut memorable tras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.
En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.
¿Cuándo juega Chile en la Kings League?
Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.
Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.
Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.
Nómina de Chile en la Kings League World Cup
- Mathias Vidangossy
- Piero Gárate
- Rodrigo Martínez
- Fernando Saavedra
- Carlos González
- Ángel Valenzuela
- Matías Rojas
- Matías Donoso
- Matías Herrera
- Ezequiel Luna
- Christian Vilches
- Ignacio Herrera
- Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao