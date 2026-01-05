Es tendencia:
Chile vs. Marruecos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Kings League 2026

El combinado chileno ganó por 3-1 en la tanda de penales, triunfando en su primer duelo del torneo.

Por Franccesca Arnechino

Chile derrotó por 3-1 en penales a Países Bajos.
Chile derrotó por 3-1 en penales a Países Bajos.

Comenzó la Kings League World Cup 2026, torneo de fútbol 7 que destaca por su formato dinámico y reglas poco convencionales, creado e impulsado por el exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué.

Este sábado, la selección chilena vivió un debut memorable tras imponerse a Países Bajos en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emociones, finalizando con un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los penales.

En la tanda de shootout, Chile fue más certero y terminó ganando por 3-1, triunfo que no solo asegura un comienzo perfecto en el certamen, sino que también fortalece la confianza y expectativas del equipo en los próximos desafíos.

¿Cuándo juega Chile en la Kings League?

Chile enfrentará a Marruecos, este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará entre el 3 y 17 de enero en Brasil.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Nómina de Chile en la Kings League World Cup

  • Mathias Vidangossy
  • Piero Gárate
  • Rodrigo Martínez
  • Fernando Saavedra
  • Carlos González
  • Ángel Valenzuela
  • Matías Rojas
  • Matías Donoso
  • Matías Herrera
  • Ezequiel Luna
  • Christian Vilches
  • Ignacio Herrera
  • Juan Araya

Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

