Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Está en la Kings League y quiere su último baile en el fútbol chileno: “Uno nunca sabe…”

Mathías Vidangossy habló sobre su participación en la Kings League World Nations 2026, donde representa a Chile.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Mathías Vidangossy habló sobre Chile en la Kings League
© Chile_kwcnMathías Vidangossy habló sobre Chile en la Kings League

Por estos días se desarrolla la Kings League World Nations 2026, donde está compitiendo Chile. Arturo Vidal y el streamer Shelao son los capitanes del equipo nacional, que ya sumó su primer triunfo.

El cuadro chileno debutó con una victoria en penales sobre Países Bajos y sumó sus primeros puntos en el Grupo A. Mathías Vidangossy, uno de los exfutbolistas que compone la selección chilena, formó parte del triunfo.

En conversación con LUN, el volante iniciado en U. Católica y retirado tras su salida de Curicó Unido en 2024, habló sobre si este desafío le abre el apetito para un último baile en el fútbol profesional.

Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Creo que trae muchas sorpresas, aunque la verdad es que hoy estoy disfrutando de la Kings League y después veremos qué pasa“, comentó.

Chile se ilusiona con dar el batacazo en la Kings League 2026: “Vamos a llegar lo más alto”

ver también

Chile se ilusiona con dar el batacazo en la Kings League 2026: “Vamos a llegar lo más alto”

Mathías Vidangossy explica la atracción de la Kings League

Sobre su paso a la Kings League, Mathías Vidangossy relató que “es un cambio brusco, porque se entrena menos veces y se trata más de divertirse. Acá lo que uno llama reglas son modalidades de juego, porque se juega 7 contra 7, pero hay ciertos tramos donde tú puedas jugar 1 contra 1 o 2 contra 2”.

“Es como jugar en la calle. Al final, la Kings me volvió a activar esa parte, porque acá hay cosas que están permitidas y son cosas muy divertidas y atractivas”, cerró el jugador.

Publicidad
Lee también
Chile se ilusiona con dar el batacazo en la Kings League 2026: “Vamos a llegar lo más alto”
Selección Chilena

Chile se ilusiona con dar el batacazo en la Kings League 2026: “Vamos a llegar lo más alto”

¡Chile histórico! Derrota a Países Bajos en la Kings League
Selección Chilena

¡Chile histórico! Derrota a Países Bajos en la Kings League

¿Qué canal transmite el Mundial de la Kings League para ver a Chile?
Noticias

¿Qué canal transmite el Mundial de la Kings League para ver a Chile?

Salió por tierra desde Venezuela a Colombia para presentarse en la U
U de Chile

Salió por tierra desde Venezuela a Colombia para presentarse en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo