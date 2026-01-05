Por estos días se desarrolla la Kings League World Nations 2026, donde está compitiendo Chile. Arturo Vidal y el streamer Shelao son los capitanes del equipo nacional, que ya sumó su primer triunfo.

El cuadro chileno debutó con una victoria en penales sobre Países Bajos y sumó sus primeros puntos en el Grupo A. Mathías Vidangossy, uno de los exfutbolistas que compone la selección chilena, formó parte del triunfo.

En conversación con LUN, el volante iniciado en U. Católica y retirado tras su salida de Curicó Unido en 2024, habló sobre si este desafío le abre el apetito para un último baile en el fútbol profesional.

“Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Creo que trae muchas sorpresas, aunque la verdad es que hoy estoy disfrutando de la Kings League y después veremos qué pasa“, comentó.

Mathías Vidangossy explica la atracción de la Kings League

Sobre su paso a la Kings League, Mathías Vidangossy relató que “es un cambio brusco, porque se entrena menos veces y se trata más de divertirse. Acá lo que uno llama reglas son modalidades de juego, porque se juega 7 contra 7, pero hay ciertos tramos donde tú puedas jugar 1 contra 1 o 2 contra 2”.

“Es como jugar en la calle. Al final, la Kings me volvió a activar esa parte, porque acá hay cosas que están permitidas y son cosas muy divertidas y atractivas”, cerró el jugador.

