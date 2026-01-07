Día de decisiones importantes en Colo Colo con la junta extraordinaria del directorio de Blanco y Negro. La dirigencia del Cacique tenía que determinar si aprobaba o no las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes contaban con ofertas concretas para salir al extranjero.

Finalmente ambos jugadores partirán mediante importantes ventas en este mercado de fichajes. El Vicho armará maletas para jugar en Rosario Central, mientras que Saldivia partirá al Vasco da Gama de Brasil.

Así lo ratificó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien tras la reunión aseguró que el directorio dio el visto bueno para que ambos jugadores partan del Cacique.

Colo Colo aprueba las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

El presidente del Popular afirmó a los medios que “teníamos un directorio extraordinario en esta jornada para ver algunas salidas tras algunas ofertas que hemos recibido. Se aprobó la salida y venta de Vicente Pizarro a Rosario Central por un porcentaje de su pase”.

Vicente Pizarro y Alan Saldivia continuarán con sus carreras en el extranjero en este 2026. | Foto: Colo Colo.

“También se recibió una propuesta por Alan Saldiva de Vasco Da Gama, la que también fue aprobada por el directorio por un porcentaje de su pase. Otro que se va es Salomón Rodríguez, quien parte a préstamo al Montevideo City Torque”, concluyó el timonel albo.

Los millones que gana el Cacique con las ventas de Pizarro y Saldivia

El Vicho partirá del Estadio Monumental a cambio de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase. Colo Colo se quedará con el restante 30% pensando en el negocio de una posible futura venta desde Rosario Central.

En tanto, Saldivia deja el Cacique para llegar a Vasco da Gama por una venta de 1,8 millones de la moneda americana por el 70% de su pase. Sacando cuentas, hablamos de cuatro millones de dólares que gana Blanco y Negro con estas dos ventas, una cifra para nada despreciable considerando el año de “vacas flacas” que atravesará el Popular.