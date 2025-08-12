Colo Colo ha tenido un centenario desastroso y que ya agotó la paciencia de los hinchas. El Cacique no ha visto una en el año donde todos esperaban ser protagonistas, lo que tiene a Jorge Almirón en la mira.

El técnico no sólo no le ha encontrado la vuelta a la crisis que vive el equipo, sino que se ha hecho expulsar en varias ocasiones para evitar ir a conferencia. La situación ya tiene aburrida a la dirigencia de Blanco y Negro, desde donde ya le tiene un ultimátum.

En la mesa directiva del Cacique no dejaban pasar más tiempo y si bien se había asegurado que esperarían al Superclásico con la U a fin de mes, los plazos se acortaron. Tanto, que este fin de semana podría tener su último partido en el Estadio Monumental.

Colo Colo se la canta clara a Jorge Almirón: le gana a la UC o se va

Colo Colo no gastará más tiempo en medio de la lucha por recuperar terreno de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El Cacique le tuvo la paciencia suficiente a Jorge Almirón, pero ante los malos resultados ya tomaron una postura radical.

Colo Colo no le tendrá más paciencia a Jorge Almirón si pierde con la UC. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en un video en las redes sociales de Radio ADN reveló que no lo esperarán hasta el Superclásico con la U. La idea es que, si pierde contra la UC, no seguirá en la banca.

“Esta mañana dirigió la práctica un cuestionado técnico de Colo Colo. De los últimos 7 partidos sólo ha ganado uno y está siendo mirado desde muy cerca por el directorio“, comenzó señalando. “No se descarta cualquier escenario, lo que pueda ocurrir post Universidad Católica“, agregó.

De hecho, el reportero albo remarcó que su caso se analizará apenas se escuche el pitazo final. “Si pierden ante los Cruzados se va a revisar la situación de Jorge Almirón y su futuro al mando de Colo Colo“.

Esto le deja una enorme tarea al entrenador, quien podría vivir un infierno en el Estadio Monumental este fin de semana. El Cacique recibirá a la UC en la Ruca, donde ya la hinchada le declaró la guerra y un mal resultado podría dejar más tenso el ambiente.

Jorge Almirón tendrá que jugarse su continuidad al mando de Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica. El DT pasó de una campaña histórica en 2024 a una desastrosa en 2025, la que puede tener un final más anticipado del que se imaginaba.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Jorge Almirón está con un pie afuera de Colo Colo luego de haber dirigido un total de 82 partidos oficiales hasta ahora. En ellos consiguió 39 triunfos, 23 empates y 20 derrotas, con 117 goles a favor y 81 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Universidad Católica?

Jorge Almirón se jugará su continuidad en la banca de Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica. El Cacique recibe a los Cruzados en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas.

