A pesar de que el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno se acabó, Colo Colo todavía puede sufrir cambios en su plantel. El Cacique espera ofertas por algunas de sus figuras, siendo Lucas Cepeda la principal carta para partir.

El extremo ha sido el hombre más importante del Eterno Campeón esta temporada y su nombre ha sonado con fuerza en el extranjero. River Plate ha sido el único que se ha acercado con una propuesta formal que se rechazó, pero esto no frena su adiós.

Y es que pese a que todavía no hay nada concreto, se conoció que en el Cacique están esperando a definir lo que pasará con el ex Santiago Wanderers en los próximos días. De hecho, hay un plazo fijado en el que quedará todo listo y está muy cerca.

Lucas Cepeda espera por oferta para definir su futuro en agosto

Lucas Cepeda es el nombre por el que Colo Colo se frota las manos en el mercado. El extremo ha sido la principal figura del Cacique y ha llamado la atención de varios clubes en el extranjero.

Lucas Cepeda puede salir de Colo Colo en las próximas semanas. Foto: Photosport.

El periodista Christopher Brandt reveló en Sportscenter de ESPN que aún no hay nada concreto. “Todo sigue igual, no hay ninguna oferta formal en las oficinas de Blanco y Negro, más allá de lo que se pueda decir en Argentina“, lanzó.

El reportero albo remarcó que Lucas Cepeda tuvo chances de ir al otro lado de la cordillera, pero ahora se ve algo complicado. “Hay que ver lo que está pasando con River Plate con los cupos de extranjero, entiendo que no tiene aún“.

Pero fue ahí donde el periodista soltó la bomba sobre cuándo se define el futuro del extremo. “Desde el entorno del jugador creen y confían en que podría llegar una oferta del mercado europeo de aquí a que termine a finales de agosto“.

En Europa el nombre del delantero ha estado en carpeta de varios clubes. Southampton, Bologna y Torino son algunos de los que se han acercado a conocer condiciones, por lo que habrá que esperar si hay movimientos en el cierre.

Lucas Cepeda está esperando para ver si es que llega una oferta concreta para sacarlo de Colo Colo. El extremo prepara las maletas y vivirá un mes de agosto con la mira puesta en la cancha y en el escritorio.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada?

Con su actuación ante Everton, Lucas Cepeda llegó a un total de 26 partidos oficiales esta temporada con Colo Colo. En ellos ha marcado 5 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.324 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se define su futuro, Lucas Cepeda se enfoca en ayudar a Colo Colo en el cierre de la temporada. El Cacique se prepara para recibir a Universidad Católica en el clásico este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas.

