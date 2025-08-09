Si bien el mercado de fichajes en el fútbol chileno ya terminó, lo cierto es que en el resto de las ligas de Sudamérica sigue activo. Colo Colo no trajo ningún refuerzo para un cuestionado Jorge Almirón.

Con las partidas de Brayan Cortés y Cristián Zavala, el Cacique enfrenta lo que le resta de temporada con lo que tiene. Sin embargo, las alarmas otra vez se pueden encender en el Estadio Monumental.

Una de las teleseries que tuvo la ventana de transferencias es la que protagoniza Lucas Cepeda, quien era uno de los grandes apuntados a dejar Macul para tomar las maletas y viajar al extranjero.

Gigante de América hace temblar a Colo Colo por Lucas Cepeda: Más detalles

Sin embargo, cuando todos pensaban que la novela había finalizado, y el delantero de 22 años formado en Santiago Wanderers se quedaría en Colo Colo, surgen nuevas novedades.

En las últimas horas se ha dado a conocer que un gigante de América comienza a hacer tambalear al cuadro de Almirón por Lucas Cepeda. ¿Ese nombre? River Plate.

Según da a conocer el periodista Pato Canulli, que cubre la actualidad de River Plate en Splendid AM 990, el cuadro de Marcelo Gallardo volvería a la carga por el chileno.

“No den por caído lo de Lucas Cepeda a River”, fue lo primero que comentó este viernes. Luego, durante la jornada sabatina, ahondó en mayores detalles que hacen tambalear al Cacique.

“Les cuento como es el tema”, agregó este sábado. “River ya tiene un acuerdo total con Lucas Cepeda, el tema es arreglar con Colo Colo. A medida que se acerca el final del mercado de pases hay más chances de que se haga, pero depende de que cedan los chilenos”, complementó.

Cabe señalar que la dirigencia de Blanco y Negro mejoró las condiciones contractuales del atacante nacional, estipulando una cláusula de salida que bordea los cinco millones de dólares.