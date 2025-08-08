Es un hecho que Jorge Almirón volverá a recurrir a Lucas Cepeda en la formación titular de Colo Colo. El extremo zurdo cumplió las dos fechas de castigo y tendrá su regreso en un partido muy especial para él: este domingo 10 de agosto, a contar de las 12:30 horas, Everton será local ante los albos en el estadio Sausalito.

Qué mejor escenario para que Cepeda retorne a la acción competitiva con el Cacique, pues ya fue parte del equipo titular que enfrentó al Real Valladolid en el segundo amistoso del centenario. Mientras llega el día del encuentro, Almirón se refirió una vez más a las chances de mercado del zurdo .

“Si se va Lucas es porque lo vienen a comprar. Se habló mucho, hubo muchas especulaciones. Pero cuando alguien quiere, viene y te compra”, dijo el entrenador argentino, quien salió decidido a disipar la humareda en torno al puntero izquierdo formado en las inferiores de Santiago Wanderers.

Jorge Almirón sabe que todavía puede perder a Cepeda. (Felipe Zanca/Photosport).

En el fondo, quiso decir que por algo sigue en Pedrero el “22”. Para Almirón, una buena noticia. Pero sabe que puede ser poco tiempo más. “Está latente la posibilidad, porque el mercado de Europa está abierto un tiempo más. Y si alguien viene con la decisión de comprarlo es porque lo quiere”, manifestó el ex adiestrador del Elche de España.

Lucas Cepeda cumplió dos fechas de suspensión tras sus gestos en el Superclásico. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Sabe perfectamente que la ventana de traspasos en el Viejo Continente permanece activa hasta el 31 de agosto. En algunas ligas, como Portugal o Rusia, hasta el 2 septiembre. “Todos los futbolistas siempre tienen la posibilidad de estar abierto a un traspaso. Si se tiene que ir, para mí feliz”, expuso Almirón.

“La gente de Colo Colo lo extrañará, es muy querido y potencialmente le da mucho al equipo. Pero si se tiene que ir, bueno. Apoyarlo, todos pasamos por eso, ponernos contentos y que le vaya bien”, agregó el ex entrenador de Boca Juniors, donde fue finalista de la Copa Libertadores.

Almirón aborda la posible salida de Cepeda en Colo Colo: “No me parece que…”

Jorge Almirón está consciente de que Lucas Cepeda puede afectar a Colo Colo. Pero no sólo si se va él. “Lo mismo que a Pizarro o cualquier otro chico que le toque salir”, dijo el trasandino. Sabido es que los albos dejaron ir a Brayan Cortés hacia Peñarol.

Y a Cristián Zavala, quien también se vistió de aurinegro. Pero con la camiseta de Coquimbo Unido. Pero Cepeda todavía está en Pedrero. “Se cerró el mercado y están ellos. El club no está en condiciones de gastar sin que algún chico salga. Sería traer y llenar de jugadores”, explicó Almirón.

Jorge Almirón, el DT de Colo Colo. (Jorge Loyola/Photosport).

“No me parece que sea el momento para ese. Nos acomodaremos por cómo se vayan dando las cosas. Yo estoy dispuesto a eso, no pasa nada”, sentenció el estratego, quien debe afinar detalles para la visita a los Ruleteros, que están peligrosamente ubicados en la tabla.

