A un paso de entrar en tierra derecha de la Liga de Primera 2025, el comienzo de la fecha 19 nos presentaba en La Cisterna un duelo de realidades dispares, con un Palestino que busca encumbrarse en la parte alta de la clasificación, y un Deportes Iquique que quiere escapar a toda costa de la zona de descenso.

En un horario insólito para la disputa de un juego de Primera División, el “Imperial” fue testigo de un encuentro donde los tetracolores fueron claros dominadores, mientras que los Dragones Celestes ni con su mejor esfuerzo pudieron dar vuelta su situación.

ver también Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Palestino hunde a Iquique y se acerca a la U

Durante el primer tiempo, la tónica fue muy clara, con un elenco de Lucas Bovaglio que fue el dominador de la pelota y se creo las principales ocasiones de gol, ante un cuadro de Fernando Díaz que no opuso mayor resistencia, donde su ataque desapareció y trabajó más defensa.

No fue hasta la parte complementaria que Palestino pudo concretar las ocasiones que se generó. En el minuto 48, un centro por derecha de Bryan Carrasco que cruzó el área de Iquique y sin mayor oposición, apareció el uruguayo Facundo Castro para abrir el marcador.

Con el correr de la segunda parte, el marcador comenzó a hacerse corto para los árabes, quienes recién sobre el final del lance pudieron liquidar el mismo. Otra vez por la derecha, esta vez con centro de Ian Garguez preciso para la cabeza del paraguayo Junior Marabel (86′) para poner el 2-0 definitivo.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Con esta victoria, Palestino sube hasta el segundo puesto de la clasificación con 35 puntos y alcanza en ese lugar a Universidad de Chile, tomando en cuenta que tiene un juego pendiente que de ganarlo podría superarlos y ser escoltas del líder Coquimbo Unido.

Por su parte, la situación de Iquique es crítica. Se mantiene en la última ubicación de la Tabla en Liga de Primera con 10 unidades, y está a dos derrotas de firmar de forma anticipada su descenso a la Primera B.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Por la fecha 20 del torneo nacional, los Dragones Celestes deberán jugar una final por la permanencia cuando visiten ala Unión Española en el Estadio Santa Laura, este viernes 15 de agosto a las 15:00 horas. Por su parte, los tetracolores enfrentarán a Ñublense en Chillán, el sábado 16 desde las 12:00 horas.