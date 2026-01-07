El Club Social y Deportivo Colo Colo recibió un duro golpe por culpa del mal comportamiento de sus hinchas. En un comunicado, la corporación informó de una millonaria multa al club por incidentes en la final del basquetbol.

El pasado 10 de diciembre, los albos cayeron frente a Leones de Quilpué en las finales de la Conferencia Centro, firmando su despedida de la temporada. Desórdenes impidieron que el encuentro terminara con normalidad y ahora la institución paga por ello.

“El Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) notificó a nuestra institución la aplicación de una multa total de $2.500.000″, dieron a conocer en Colo Colo.

La multa tiene que ver con “desórdenes que impidieron la finalización del partido”, una agresión al relator de campo “con el lanzamiento de una botella” e insultos “a jugadores y cuerpo técnico del equipo rival”, todo lo que fue registrado en la transmisión del CDO.

CSD Colo Colo tiene que pagar millonaria multa

Es por eso que desde Colo Colo llamaron a “actuar con responsabilidad y unidad en el cuidado de nuestro club, evitando conductas que puedan derivar en hechos de violencia como los ocurridos en el último partido, los cuales perjudican profundamente a nuestra institución”.

“Lamentablemente, este hecho no es aislado, ya que situaciones de violencia como las descritas también han ocurrido en nuestra rama futsal, en la que fuimos duramente sancionados por la ANFP, privando a nuestras socias y socios de ser parte de la final de la Supercopa”, lamentaron.

