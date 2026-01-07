Universidad de Chile comenzó a avanzar rápidamente en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde en las próximas horas espera cerrar, al menos, tres refuerzos más para el técnico Francisco Meneghini.

En ese sentido, se están en momentos decisivos con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, pero también en la salida de uno de sus jugadores titulares que puede generar cambios en su plantilla.

Algo que dejó en claro el periodista Cristián Caamaño: “En estas 48 horas, según el presidente de Lanús, se resuelve lo de Matías Sepúlveda, que Lanús lo quiere comprar y pagar la cláusula, que me dicen que son como 900 mil dólares”.

“Eso obliga a la U a buscar un lateral izquierdo, ya tiene a Salomoni, que no es lateral, quizás Paqui lo transforma en un volante por izquierda que es donde más cómodo se siente, quizás con un lateral fijo puede dar otra alternativa”, precisó.

Maximiliano Romero es uno de los delanteros que está esperando a la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Esteban Matus y Maxi Romero aguardan noticias desde la U

En ese sentido, fue el mismo Caamaño el que asegura que la U tiene alternativas para ir completando su plantel, donde uno de los primeros apuntados es el reemplazante para Matías Sepúlveda: Esteban Matus.

“Yo creo que, así como el año pasado estaba que se iba Sepúlveda y la U tenía listo Matus, ahora debe estar la situación parecida. No sé si es Matus, pero en el fútbol no hay rencor, hay una demanda, pero un par de jugadores a préstamo y se olvida, los representantes tiene que ver rápidamente”, explica.

El otro tiene que ver con el puesto de delantero, donde si bien aseguran que están confiados en lograr a los dos favoritos, hay un tercero a la banca por si uno se cae.

“Debiese tener pronto a otro refuerzo, no sé si Rivero o Lucero, uno de los dos, si no llega Maxi Romero, el delantero argentino de O´Higgins que está esperando noticias del CDA”, detalló.

