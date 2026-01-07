Colo Colo sufrió la baja de Marcos Bolados por todo el primer semestre, luego de de que se cortara el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Una pérdida importante para el Cacique, considerando que el club no pasa por un gran momento económico luego de la magra campaña del 2025 por lo que no es fácil reemplazarlo.

Sin embargo, Aníbal Mosa tiene un plan. Es el presidente de Blanco y Negro quien está empecinado en que Daniel Castro llegue a Colo Colo, por lo que puede reactivar su contratación.

Popín Castro es el anhelo de Mosa para Colo Colo

Mosa es quien impulsa la llegada de Popín Castro

Si hace algunas semanas ofrecieron 200 mil dólares a Deportes Limache, se podrá subir la puntería de ese monto para quedarse con uno de los delanteros revelaciones del año pasado.

Las ventas de Alan Saldivia y Vicente Pizarro, que deben concretarse esta jornada, dejarán en el Monumental la cifra de cuatro millones de dólares y habrá recursos frescos.

Si bien la prioridad debe ser reemplazar a ambos jugadores, por lo que se buscará un defensa central y un mediocampista mixto, Mosa quiere fichar a Castro. Es su gran anhelo.

El precio pedido por Limache por Popín ronda los 750 mil dólares, por lo que es bastante la oferta que debe elevar el cuadro albo por el atacante de 31 años.

Seguramente el mercado de pases tendrá un nuevo capítulo con esta teleserie y los albos podrán sumar un nuevo jugador en delantera si se llega a buen puerto con Limache.

