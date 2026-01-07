Día clave para Colo Colo. Este miércoles 7 de enero, durante la tarde, se reúne el directorio de Blanco y Negro, y deberían anunciarse las salidas de Vicente Pizarro, Salomón Rodríguez y Alan Saldivia.

El mediocampista ya dejó la concentración del Cacique pensando en que fichará por Rosario Central, mientras que el delantero ya dejó Chile para partir a Uruguay y ser presentado en el Montevideo City Torque.

En el caso del defensor, por fin se concretaría el interés que Vasco da Gama presentó hace varios meses por él. Los brasileños pagarán 1.8 millones de dólares por el 70% de su pase.

A la espera del visto bueno del directorio, Alan Saldivia ya se despidió de sus compañeros de equipo y, según confirmaron en Dale Albo, este miércoles dejó la concentración de Colo Colo en el Complejo del Sifup para armar sus maletas y partir a Brasil.

Vicente Pizarro y Alan Saldivia abandonaron la pretemporada a la espera de sus salidas | Colo Colo

Quién sería el reemplazante de Alan Saldivia en Colo Colo

La salida de Alan Saldivia apura a Colo Colo en el mercado de fichajes, porque debe salir en búsqueda de un central derecho. El nombre de Óscar Salomón aparece como probable reemplazante.

Sin embargo, hay otros equipos interesados por el defensa argentino que estuvo en Platense en 2025. En las últimas horas, se conoció que Newell’s Old Boys también lo tiene en carpeta.