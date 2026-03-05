Tras un largo parate, la Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana desde la ciudad de Melbourne, Australia, con el desarrollo de la fecha 1 de la temporada 2026.

Nueva era en la categoría madre, que en esta oportunidad cuenta con una gran novedad: ahora serán 11 los equipos que dirán presentes y 22 los pilotos que van por el título, esto gracias a la incorporación de la escudería Cadillac F1 Team, que llega al Gran Circo de la mano de los experimentados, Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez.

El GP de Australia arranca este fin de semana en el Circuito de Albert Park y, ojo, porque por la diferencia horaria todo el fin de semana de F1 tendrá un horario especial en Chile y el resto de LATAM. Todos los detalles, a continuación.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y STREAMING el GP de Australia de la F1?

Tal y como ha ocurrido en anteriores temporadas. La Fórmula 1 en Chile y en gran parte de Latinoamérica seguirá estando a cargo de la cadena deportiva ESPN.

Si bien la cadena deportiva de Disney no transmitirá todas las carreras por TV, en el caso del GP de Australia, todos los eventos de fin de semana irán por las señales de ESPN 5 y ESPN.

Adicionalmente, estará la opción de ver todos los detalles en vivo y de forma online a través de la plataforma de streaming, Disney+, exclusivo para miembros del plan Premium ($14.190 por mes).

Horarios de Chile del Gran Premio de Australia de F1

Sesión Fecha Hora (Chile) Transmisión Práctica libre 1 Jueves 5 de marzo 22:30 ESPN 5 y Disney+ Premium Práctica libre 2 Viernes 6 de marzo 02:00 ESPN y Disney+ Premium Práctica libre 3 Viernes 6 de marzo 22:30 ESPN 5 y Disney+ Premium Clasificación Sábado 7 de marzo 02:00 ESPN y Disney+ Premium Carrera Domingo 8 de marzo 01:00 ESPN y Disney+ Premium

