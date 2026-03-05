“Como una película de Hollywood”: Medvedev escapa de Dubai y espera por Tabilo

Después de varios días tensos, Daniil Medvedev logró salir de Dubai y llegar a Estados Unidos para disputar el Masters 1000 de Indian Wells. El ruso estaba atrapado en Emiratos Árabes Unidos ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Ahora, el campeón del ATP 500 de Dubai contó cómo fueron estos días llenos de incertidumbre. Se movió por tierra a Omán para después viajar a Turquía y recién ahí emprender vuelo a Estados Unidos, adonde llegó tras una travesía de 48 horas.

“Llegamos a Omán en coche. Condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte. Dimos la vuelta y regresamos a EAU. Encontró su pasaporte en el estacionamiento y condujimos hasta Omán”, contó.

“Nos quedamos ahí y al día siguiente volamos a Estambul, pasamos la noche en un hotel y luego volamos a Los Ángeles”, relató.

El ruso hizo el viaje con sus compatriotas Karen Khachanov y Andrey Rublev. “Llegamos a Omán por separado. Después volamos juntos en avión a Estambul y después a Los Ángeles. Fue más fácil estar con ellos allí, porque son amigos, jugamos cartas, pero fue un viaje muy largo y duro”, narró.

“Si contara todo el recorrido con todos los detalles… Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood, cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez, porque no hay torneos de tenis ahí”, complementó el tenista.

Ya en California, Daniil Medvedev se prepara para su debut este viernes en Indian Wells. Su rival en la segunda ronda puede ser nada más ni nada menos que Alejandro Tabilo, quien este jueves choca contra Rafael Jódar.