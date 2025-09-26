Es tendencia:
Fue N°1 del mundo, acaba de ganarle a un Top 50 en Beijing, pero revela que el tenis lo “vuelve loco”

Daniil Medvedev celebra su primera victoria ante un jugador Top 50 en tres meses, pero todavía recuerda los momentos agrios de su temporada.

Por Javiera López Godoy

Daniil Medvedev en el China Open 2025
© Getty ImagesDaniil Medvedev en el China Open 2025

Algunas vez fue el N°1 del mundo, pero hoy Daniil Medvedev (18°) está muy lejos de la gloria. Ha sido una temporada más que difícil, con caídas que incluso lo sacaron del Top 10.

El ruso logró un respiro en el China Open tras vencer a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4, marcando su primera victoria ante un Top 50 desde hace tres meses. 

Pero pese al triunfo, Medvedev todavía no puede olvidar sus momentos más críticos de la temporada y confesó que a veces el tenis “lo vuelve loco”.

Medvedev vuelve a saborear el éxito

La victoria frente a Norrie no solo le dio confianza a Medvedev, sino que también marca un punto de inflexión tras una temporada complicada. Su último triunfo sobre un rival Top 50 había sido en Halle, contra Alexander Zverev (3°).

“El tenis te puede sacar de quicio. A mí me vuelve loco”, confesó después del partido.

El jugador de 29 años reconoció que, aunque en su vida diaria se mantiene tranquilo, la intensidad de la competencia lo lleva a comportarse de manera más extrema en la cancha.

Y no es novedad. No es poco común verlo perder los estribos, romper sus raquetas o gritarle al público y los jueces.

Una temporada llena de altibajos

Medvedev ha tenido un año difícil, con una caída en el ranking hasta el puesto 18 del mundo. Entre cambios de entrenadores y la llegada de su segunda hija, el ex N°1 se cuestionó su rendimiento.

¿Me preguntas por qué tuve un mal año? No tengo la respuesta exacta. Podría ser mi segunda hija. Podría ser mi relación con Gilles (Cervara). Podría ser que meestoy más viejo y empecé a pensar más que cuando era más joven”, dijo.

“Podría ser simplemente mala suerte o tal vez físicamente no me encontraba bien en algún aspecto. Nunca se sabe”, agregó.

Aun así, Medvedev asegura que su motivación y amor por el tenis siguen intactos.

Daniil Medvedev en el China Open 2025 (Getty Images).

Daniil Medvedev en el China Open 2025 (Getty Images).

Próximo desafío en Beijing

En segunda ronda, Medvedev se enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina (20°), a quien ya ha vencido en cuatro de sus cinco encuentros anteriores a nivel tour.

La dupla se volverá a ver las caras, esta vez por un lugar en los cuartos de final, y Medvedev buscará seguir recuperando su confianza en la temporada.

“Estoy tratando de encontrar una manera de demostrarles a todos que soy capaz de hacer grandes cosas nuevamente”, remarcó.

