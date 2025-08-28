Es tendencia:
¿Castigo ejemplar? La millonaria multa que golpea a Medvedev tras su ataque de furia en el US Open

El ruso no solo quedó fuera en primera ronda, sino que ahora ni siquiera recibirá el total del premio que le correspondía.

Por Javiera López Godoy

Daniil Medvedev
© Getty ImagesDaniil Medvedev

Daniil Medvedev llegó al US Open con la insignia de campeón en 2021 y exnúmero uno del mundo. Pero su aventura en Nueva York terminó pronto y con polémica.

El ruso cayó ante Benjamin Bonzi en primera ronda y protagonizó una escena de furia que le costó caro. Hoy la organización del torneo confirmó la multa que deberá pagar y que deja al ruso en el ojo del huracán.

Medvedev pierde en el US Open, hace añico su raqueta y estalla contra un fotógrafo en plena cancha

Medvedev pierde en el US Open, hace añico su raqueta y estalla contra un fotógrafo en plena cancha

La millonaria multa que golpea a Medvedev

Medvedev deberá pagar una multa de 42.500 dólares por su berrinche, es decir unos 41,1 millones de pesos chilenos.

De ese total, 30 mil dólares (29,1 millones de pesos chilenos) son por conducta antideportiva y 12.500 dólares (12,1 millones de pesos chilenos) son por destrozar su raqueta.

Cabe destacar que el monto es casi la mitad del premio que recibió jugar en primera ronda.

Pero claro, una cifra como esta, millonaria para cualquiera, no es nada para un tenista situado entre los 10 mejor pagados del mundo.

Medvedev ya sabía que sería castigado

“Voy a recibir una multa grande”, se anticipó el ruso en la entrevista posterior al partido. 

“A tipos como yo nos multan mucho más que a otros”, agregó.

