Daniil Medvedev (13°) no pudo comenzar de peor manera su US Open.

Tras perder en primera ronda ante el francés Benjamin Bonzi (51°) en un intenso partido de casi cuatro horas, el ruso desató toda su frustración en la cancha, involucrando al juez de silla y a un fotógrafo despistado.

Un fotógrafo desubicado en el US Open

El duelo entre Medvedev y Bonzi se extendió por 3 horas y 45 minutos, con marcadores de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4.

Durante el tercer set, un fotógrafo algo desubicado, aunque más bien despistado, ingresó a la cancha pensando que el partido había terminado, lo que provocó una insólita pausa de seis minutos.

Este incidente desencadenó la furia del exnúmero uno, quien criticó duramente al umpire e hizo gestos hacia el público que lo apoyaba.

El ataque de furia de Medvedev

Medvedev llegó al punto máximo de su enojo al final del partido, después de perder, haciendo añicos su raqueta, mientras la azotaba contra el banco.

Si bien en conferencia aclaró que su enojo no era con el fotógrafo, sino con la decisión del juez de silla, su actitud no mostró lo mismo.

“Espero una fuerte multa… Fue divertido de ver. Estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”, dijo.

Bonzi y la victoria más importante de su carrera

Al otro lado de la vereda, Bonzi vivía una situación mucho menos amarga.

La victoria del francés representó la mayor victoria de su carrera y la tercera vez que elimina a Medvedev en un torneo mayor, tras Roland Garros y Wimbledon.

Ahora avanzará para enfrentar a Marcos Giron en busca de continuar su histórico recorrido en Nueva York.

Al fotógrafo, en tanto, al final lo terminaron expulsando: