Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Medvedev pierde en el US Open, hace añico su raqueta y estalla contra un fotógrafo en plena cancha

El ruso quedó eliminado en la primera ronda tras un polémico cruce con un fotógrafo y el umpire, mostrando su frustración de manera explosiva, como siempre lo hace.

Por Javiera López Godoy

Daniil Medvedev estalla en el US Open
© Getty ImagesDaniil Medvedev estalla en el US Open

Daniil Medvedev (13°) no pudo comenzar de peor manera su US Open.

Tras perder en primera ronda ante el francés Benjamin Bonzi (51°) en un intenso partido de casi cuatro horas, el ruso desató toda su frustración en la cancha, involucrando al juez de silla y a un fotógrafo despistado.

El difícil momento que atraviesa el rival de Tabilo en el US Open: “Me siento solo en la vida”

ver también

El difícil momento que atraviesa el rival de Tabilo en el US Open: “Me siento solo en la vida”

Un fotógrafo desubicado en el US Open

El duelo entre Medvedev y Bonzi se extendió por 3 horas y 45 minutos, con marcadores de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4. 

Durante el tercer set, un fotógrafo algo desubicado, aunque más bien despistado, ingresó a la cancha pensando que el partido había terminado, lo que provocó una insólita pausa de seis minutos. 

Este incidente desencadenó la furia del exnúmero uno, quien criticó duramente al umpire e hizo gestos hacia el público que lo apoyaba.

Tweet placeholder

El ataque de furia de Medvedev

Medvedev llegó al punto máximo de su enojo al final del partido, después de perder, haciendo añicos su  raqueta, mientras la azotaba contra el banco. 

Publicidad
Tweet placeholder

Si bien en conferencia aclaró que su enojo no era con el fotógrafo, sino con la decisión del juez de silla, su actitud no mostró lo mismo. 

“Espero una fuerte multa… Fue divertido de ver. Estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”, dijo.

Publicidad
Daniil Medvedev enojado en el US Open (Getty Images).

Daniil Medvedev enojado en el US Open (Getty Images).

Alexandra Eala rompe los pronósticos y consigue histórica victoria ante la 14° del mundo en el US Open

ver también

Alexandra Eala rompe los pronósticos y consigue histórica victoria ante la 14° del mundo en el US Open

Bonzi y la victoria más importante de su carrera

Al otro lado de la vereda, Bonzi vivía una situación mucho menos amarga.

La victoria del francés representó la mayor victoria de su carrera y la tercera vez que elimina a Medvedev en un torneo mayor, tras Roland Garros y Wimbledon.

Ahora avanzará para enfrentar a Marcos Giron en busca de continuar su histórico recorrido en Nueva York.

Publicidad

Al fotógrafo, en tanto, al final lo terminaron expulsando:

Tweet placeholder
Lee también
El difícil presente del rival de Tabilo en el US Open: “Me siento solo"
Tenis

El difícil presente del rival de Tabilo en el US Open: “Me siento solo"

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Hora y dónde ver en vivo

Promesa filipina hace historia y elimina a la 14° del mundo en el US Open
Tenis

Promesa filipina hace historia y elimina a la 14° del mundo en el US Open

La U presentó una denuncia de última hora por Independiente
U de Chile

La U presentó una denuncia de última hora por Independiente

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo