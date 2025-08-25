Alejandro Tabilo (122°) tiene una prueba de fuego este martes en el US Open.

El chileno chocará con Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, un rival que intimida por ranking y trayectoria, pero que también atraviesa una de las etapas más delicadas de su carrera.

El alemán no solo llega con dudas tenísticas, sino que ha expuesto públicamente el complejo momento personal que lo tiene buscando motivación dentro y fuera de la cancha.

ver también Alexandra Eala rompe los pronósticos y consigue histórica victoria ante la 14° del mundo en el US Open

Tabilo vs. Zverev: estreno con sabor a desafío

El chileno no tuvo suerte en el sorteo: su debut será contra el tercer mejor jugador del planeta.

Zverev, finalista del US Open 2020 y ganador de múltiples títulos, siempre es una amenaza sobre el cemento estadounidense.

Sin embargo, recientes declaraciones del alemán han mostrado un lado vulnerable que podría cambiar el guion de este esperado duelo.

Alexander Zverev abandona la cancha tras perder contra Karen Khachanov en la semifinal del Masters 1000 de Canadá (Getty Images).

ver también Dejó el fútbol para dedicarse al tenis, ganó dos torneos con 18 años y es la gran esperanza femenina en Chile

“Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha”

Tras su eliminación temprana en Wimbledon, Zverev abrió su corazón en conferencia de prensa, dejando una confesión que preocupó a todos.

Publicidad

Publicidad

“No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo y eso no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha”, admitió.

El alemán fue más allá, revelando que su problema no pasa por su rendimiento deportivo.

“Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Me voy a dormir sin motivación para levantarme al día siguiente”, dijo.

Alexander Zverev en Wimbledon 2025 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Sus palabras dejaron en evidencia su batalla personal, lo que no fue bien recibido por algunos.

El exnúmero uno del mundo Boris Becker, uno de sus compatriotas más ilustres, salió a comentar la situación.

“Si yo hubiera sido su entrenador, le habría aconsejado no revelar tal información sobre su estado mental en la conferencia de prensa”, reconoció.

Tabilo y Zverev se verán las caras este martes 26 de agosto, no antes de las 20:10 horas. El partido se podrá ver por ESPN y Disney+.

Publicidad