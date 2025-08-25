Antonia Vergara no se anda con rodeos. A sus 18 años, la tenista chilena ya sabe lo que es levantar trofeos en el profesionalismo.

Y no uno, sino dos. En semanas consecutivas, la ex número 13 del mundo en la categoría junior brilló en casa y dio un golpe de autoridad al conquistar dos títulos W15 en Santiago.

Primero derrotó a la argentina Carla Markus por 6-2, 4-6 y 6-1 en el Court Central Anita Lizana y una semana después repitió la hazaña al imponerse a la ecuatoriana Mell Reasco con un sólido 6-3 y 6-2. Con estos triunfos, la chilena se mete de lleno entre las 523 mejores del ranking WTA.

Del fútbol a la raqueta: la decisión que cambió todo

Su historia no comenzó en el tenis, sino en el fútbol. “Cuando chica jugaba en Audax Italiano, porque el estadio quedaba cerca de mi casa, pero siempre fui de la U”, reconoció en entrevista con El Mercurio.

“Jugaba bastante bien, era buena y me querían pasar a cadetes, pero opté por el tenis porque era peligroso si me pegaban una patada o sufría alguna lesión, así que decidí irme 100% al tenis”, contó.

Antonia Vergara: la promesa del tenis femenino

Ese cambio de rumbo hoy parece haber sido la mejor jugada de su carrera: Vergara no solo suma títulos, sino que empieza a consolidarse como la gran promesa del tenis femenino chileno.

“Estoy contenta, ir ganando varios partidos me da una confianza importante en mi nivel, en que venimos haciendo bien las cosas con mi equipo. La idea es enfrentarme al mejor nivel, pero por ahora pienso jugar todo lo posible en Sudamérica”, explicó.

Antonia sabe que su camino recién comienza, pero sus victorias en Santiago son el mejor reflejo de su potencial. Con 18 años y dos trofeos bajo el brazo, apunta alto y quiere seguir sumando experiencia en el circuito.

Un proyecto que ilusiona al tenis femenino chileno

En medio de su crecimiento personal, Vergara también destaca el impulso que está tomando el tenis femenino en el país.

“Recién ahora se está haciendo un buen proyecto en el tenis femenino, cada vez hay más niñas de 10 o 12 años jugando y también hay más apoyo, que es súper importante”, señaló.

Con referentes jóvenes como ella, el futuro parece más prometedor que nunca para las raquetas nacionales.