Antonia Vergara se consagró como la nueva sensación del tenis chileno tras conquistar su primer título profesional en el W15 de Santiago.

La joven de 18 años superó a la argentina Carla Markus por 6-2, 4-6 y 6-1 en el Court Central Anita Lizana, en una final marcada por un hito en su corta pero prometedora carrera.

Vergara, ex 13 del mundo en juniors, disputó su primera final profesional y no defraudó. Tras nueve meses jugando a nivel profesional, la chilena logró imponer su tenis en la cancha central.

Primer título y nuevo ranking de Antonia Vergara

Con esta victoria, Vergara dará un salto importante en el ranking WTA, acercándose al top 600 por primera vez en su carrera.

Cabe destacar que es la segunda sudamericana nacida en 2006 en conseguir un torneo profesional, con lo que la chilena confirma que su nombre comenzará a ser habitual en los cuadros principales del circuito.

Histórico regreso de los W15 a Chile

El W15 de Santiago marcó el regreso de los torneos profesionales femeninos a Chile luego de seis años de ausencia.

Y qué mejor forma de celebrarlo que con una representante local levantando el trofeo en la final de singles.

