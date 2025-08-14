Mientras Pete Sampras ganó más de USD 43 millones, esto obtuvo Marcelo “Chino” Ríos en premios ATP

Marcelo Ríos es sin duda una de las figuras deportivas más importantes del país, siendo el único compatriota en llegar al número 1 del ranking ATP, además de ser parte de una generación de tenistas que consiguió grandes títulos individuales, así también como país, siendo parte del campeonato del mundo de Düsseldorf en 2003.

No obstante, en su breve, pero intensa carrera como tenista en solitario, el “Chino” logró tener grandes rivalidades con históricos tenistas de nivel mundial, Agassi fue uno y el otro Pete Sampras, hombre destacado, ganador de 14 Grand Slam, ex número 1 y considerado por muchos -al menos hasta la aparición del “Big Three”- como el mejor de la historia.

Sampras es historia pura en el tenis, sus numerosos títulos le permitieron al norteamericano cosechar una gran cantidad de dinero en premios, en específico un total de $43 millones 280 mil dólares, según informa la página web del circuito ATP.

(Captura ATP)

Cifra exorbitante y que está muy lejos de lo conseguido por el “Chino”, esto a pesar de la gran carrera del chileno como tenista.

La fortuna obtenida por Marcelo Ríos en el circuito ATP:

De acuerdo a la mencionada página del ATP, la fortuna lograda por Marcelo Ríos es menor a la del norteamericano, pero no por eso insignificante en cantidad, ya que el “Chino”, gracias a sus 19 títulos ATP (uno en dobles) se llevó una ganancia de USD $9.713.771, es decir, casi 10 millones de la divisa norteamericana, equivalente al día de hoy a más de 9 mil millones de pesos chilenos.

(Captura ATP)

Este monto tiene a Ríos como el chileno con mayor cantidad de dinero conseguido en concepto de premios ATP, superando a Fernando González, 2° del ranking con 8,8 millones y a Nicolás Jarry, 3° del listado con 7,3 M, eso sí, Jarry es el tenista chileno y en competencia que más se ha acercado a lo obtenido por Ríos.

¿Cómo le fue en lo deportivo a Ríos contra Sampras?

A diferencia de lo ocurrido con Andre Agassi, donde Ríos superaba al norteamericano en el registro cara a cara, con Sampras no ocurre lo mismo, ya que en los dos enfrentamientos que tuvieron ambos tenistas el triunfo fue para el estadounidense.

El primer encuentro que animaron fue en la ronda de 64 de Roland Garros de 1994, donde Sampras venció por 7-6(5), 7-6(4) y 6-4 al chileno, y posteriormente en el Masters 1000 de Stuttgart de 2001, también por tres sets de 4-6, 7-6(3) y 6-4.