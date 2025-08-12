Es tendencia:
Chino Ríos se confiesa sobre el vacío que dejó su retiro del tenis: “Es difícil que te motive algo…”

Marcelo Ríos entregó más detalles sobre la difícil etapa de su vida que atravesó luego de su retiro.

Por Franccesca Arnechino

Tras su retiro del tenis profesional en 2004, Marcelo “Chino” Ríos ha tenido apariciones públicas en diferentes eventos y actividades deportivas, pero al parecer, aún no encuentra un proyecto laboral que le apasione al nivel de las competencias.

A más de 20 años de su retiro, el exnúmero uno del mundo sigue lidiando con este reto fuera de las canchas: encontrar una ocupación que lo llene y le devuelva la motivación que el tenis le dio durante tantos años.

Marcelo Ríos rompe el silencio sobre difícil etapa de su vida

La destacada raqueta nacional, que llegó a ser el número uno del mundo, reveló en el programa De Tú a Tú de Canal 13 en 2021, su experiencia sincerándose sobre el tema laboral: “La gente es envidiosa, decir que estás retirado a los 26 años con la vida hecha, a la gente le pica, yo lo sentí. A mi me costó, quedé como que hice todo mi trabajo y que queda algo para adelante. Es difícil que te motive algo si fuiste toda la vida competitivo”.

Ríos se sinceró con Martín Cárcamo y confesó que: no he encontrado nada que me llene, que te levantes con ganas de hacerlo… que no sea competitivo, que no ande luchando por ser mejor que el otro, que sea algo en donde vaya tranquilo, en paz y a disfrutarlo. No lo encuentro”.

Chino Ríos revela que sintió cuando fue número uno del mundo

En la misma entrevista, el extenista rememoró el año 1998, momento en que logró ser el número uno del ranking mundial, en el ámbito personal: Era un hueón chileno, pelo largo, que me gustaba salir, que mi vida era de amigos, de asados. Y de repente me voy al número uno del mundo y que no puedo hacer esta huevada… creo que no seguí las reglas, si es que las había. Nadie te enseña. Yo seguí mi vida”.

