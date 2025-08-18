Tras su retiro del tenis profesional en 2004, Marcelo “Chino” Ríos ha tenido apariciones públicas en diferentes eventos y actividades deportivas, lo que mantiene vigente al ex N°1 del mundo.

El debate sobre quién es el mejor del mundo en el ámbito deportivo, ha estado en la palestra durante los últimos años y Ríos se sumó a elegir a la mejor raqueta entre grandes figuras del deporte blanco.

Chino Ríos elige al mejor tenista de la historia

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic son reconocidos como leyendas del tenis a nivel mundial, por su indiscutible capacidad y talento, que han demostrado con diferentes estilos.

Bajo este contexto, hace algún tiempo Marcelo Ríos se sumó a la elección respondiendo con el estilo directo que lo caracteriza y confesó sin rodeos:

“Para mí, Roger Federer ha sido el mejor de la historia, lejos. Ver jugar a Federer, la clase que tiene dentro y fuera de la cancha. Es un tipo totalmente completo”, afirmó El Zurdo de Vitacura, antes de enfrentar en una exhibición al español Alex Corretja en el año 2023.

Marcelo Ríos habla sobre difícil etapa de su vida

La destacada raqueta nacional, que llegó a ser el número uno del mundo, reveló en el programa De Tú a Tú de Canal 13 en 2021, su experiencia sincerándose sobre el tema laboral: “La gente es envidiosa, decir que estás retirado a los 26 años con la vida hecha, a la gente le pica, yo lo sentí. A mi me costó, quedé como que hice todo mi trabajo y que queda algo para adelante. Es difícil que te motive algo si fuiste toda la vida competitivo”.

Ríos se sinceró con Martín Cárcamo y confesó que: “no he encontrado nada que me llene, que te levantes con ganas de hacerlo… que no sea competitivo, que no ande luchando por ser mejor que el otro, que sea algo en donde vaya tranquilo, en paz y a disfrutarlo. No lo encuentro”.