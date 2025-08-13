La historia del tenis no sería la misma sin la legendaria rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal, que nos brindaron más de 15 años de espectáculo, admirando a dos íconos del deporte enfrentándose con estilos diferentes: la elegancia y ofensiva de Federer contra la fuerza y resistente lucha de Nadal.

Disputaron 40 partidos a lo largo de sus carreras, que, sin duda, quedaron en la memoria de millones de espectadores, con momentos inolvidables como la final de Wimbledon 2008, Australia 2009, entre otros.

Pese a la visible competencia entre ambos tenistas, demostraron siempre unamutua admiración y respeto, pero Federer reveló su más sincera opinión sobre el español.

La verdadera opinión de Federer sobre Nadal

En el documental que ya está disponible en Amazon Prime, “Federer: Los últimos 12 días”, el Suizo entregó sus más sinceras confesiones sobre cuando Nadal apareció en el circuito y lo que significó una amenaza para su reinado en el ranking ATP: “Cuando Nadal llegó al circuito se podía sentir que tenía algo realmente especial”

Confesando lo que muchos sentían: “Sabíamos que iba a ganar Grand Slams, lo sabíamos. Yo estaba en la cima en ese momento, así que el hecho de respetarme era algo muy natural y normal para él. Y para mí…Yo siempre pensé que es muy agradable apoyar a los jóvenes que están llegando”

Pero al momento de enfrentarse todo cambió: “Y luego, obviamente,llega el momento en que comienza la rivalidad. Perdí mi primer partido contra él y, en un primer momento, pensé ‘no quiero tener a este tipo aquí. Me gusta estar solo en la cima’. Así que tuve que encontrar una manera de profundizar y mirar dentro de mí mismo. ‘Bueno, ¿cómo voy a lidiar con esto ahora?’ Porque fue un poco alucinante. Simplemente, no era capaz de entenderlo y desbloquearlo”.

En la cinta también revive los buenos momentos, como el último partido que Federer disputó como profesional en 2022, con 103 títulos ganados, reveló la conversación con Nadal: “

“A Rafa le dije que me retiraba diez días antes del anuncio. Estaba pasando por momentos complicados, iba a ser padre por primera vez. Pero quería decirle que me encantaría jugar un último dobles con él y que me retiraba. En ese momento me dijo: ‘Estaré ahí, al 100%“, comentó en la producción.

