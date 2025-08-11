Sobre gustos siempre se puede debatir. Pero los números no mienten y el ranking ATP entrega los 10 mejores tenistas chilenos de la historia desde que se inventó el formato actual de la era profesional, en 1968.

Recordar que antes de esto Luis Ayala, finalista de Roland Garros en 1959, fue considerado por los especialistas como el mejor tenista del mundo. Esto se puede ver graficado en que en el Grand Slam francés fue sembrado tres veces como número 1.

Sin embargo, considerando solamente la era abierta, se puede hacer el listado de los 10 mejores tenistas chilenos. Y es bueno considerar que tres de ellos están vigentes actualmente, por lo que vivimos una buena época.

Los 10 mejores tenistas chilenos

1.- Marcelo Ríos. Logró alcanzar el número 1 del ranking ATP en marzo de 1998 y se mantuvo en esa posición por cuatro semanas. Luego estuvo dos semanas más encabezando el listado. Ganó 18 título en su carrera, 5 de ellos Masters 1000 y sumó una final de Grand Slam en Australia 1998. Un crack total.

Chino Ríos en el Masters de Miami, donde se consagró número 1 del mundo

2.- Fernando González. En el 2007 el Feña alcanzó el casillero número 5 del ranking ATP, en una época compleja pues competía contra monstruos como Roger Federer y Rafael Nadal. Ganó 11 títulos en su carrera y llegó a la final del Australian Open en el 2007.

Feña González en el Australian Open el 2010

3.- Nicolás Massú: El Nico alcanzó el puesto número 9 del mundo en el 2004, después de haber ganado las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. En total se quedó con seis títulos en su carrera como singlista y uno como doblista.

Nico Massú en el 2010

4.- Hans Gildemeister: Fue el primer chileno en rozar el top ten, pues fue número 12 del mundo en 1980. Ganó cuatro títulos en singles y 23 en dobles, siendo el chileno más ganador sumando ambas categorías. En 1982 jugó la final de Roland Garros en dobles junto a otro chileno: Belus Prajoux, donde perdieron por retiro.

5. Jaime Fillol. La elegancia que tenía para jugar lo hizo destacar por muchos años. En marzo de 1974 logró alcanzar su mejor ranking: 14 del mundo. Ganó 16 títulos de ATP.

Jaime Fillol en Wimbledon 1975

6.- Nicolás Jarry: El nieto de Jaime Fillol no ha podido superar a su abuelo: su mejor ranking es 16 del mundo, al que llegó en mayo del 2024. Ha conseguido tres títulos ATP en su carrera.

Nico Jarry estuvo a dos puestos de pillar a su abuelo en el ranking

7.- Christian Garin. Parte de la nueva camada del tenis chileno, quedó un escalón más abajo que Jarry en su mejor momento: fue 17 del mundo en el 2021. Tiene 5 títulos ATP y fue cuartofinalista en Wimbledon.

Garin supo ser campeón en Chile el 2021, cuando alcanzó su mejor ranking

8.- Alejandro Tabilo: Llegó a ser 19 del mundo en 2024. Ha ganado dos torneos ATP como singlista y uno como doblista. Actualmente lucha por superar las lesiones y volver a su mejor versión.

Tabilo fue campeón en Auckland en el 2024

9.- Pedro Rebolledo: Su mejor ranking fue 36 del mundo, en 1982. Ese año ganó el ATP de Viña del Mar en Chile. En total ganó cuatro títulos: tres en singles y uno en dobles. Destaca su gran golpe de slice, pionero en esa épica.

Pedro Rebolledo fue un gran jugador en la década de los 80

10.- Ricardo Acuña: Su gran logro fue haber sido cuartofinalista en Wimbledon, en 1985. Alcanzó el puesto 47 del ranking ATP en 1986. Solamente sumó títulos en dobles, modalidad en la que ganó tres torneos.