Uno de los referentes del deporte a nivel nacional es Fernando González, el también conocido como “bombardero de la Reina” dejó una marca en la historia nacional al llevarse la medalla de oro y bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Por lo mismo, el jugador alzó la voz para referirse a otro deportista a quien considerada un referente de superación: Sammis Reyes, quien se convirtió en el primer chileno en llegar a la NFL militando en equipos como Washington Commanders (2021), Chicago Bears (2022-2023), Jacksonville Jaguars (2023) y Minnesota Vikings (2024).

“Lo conozco, tenemos amigos en común. No somos amigos, no hablamos, pero sí me cae muy bien. Independiente del deporte, es un referente”, señaló a AS.

Fernando González respalda a Sammis Reyes

En la misma línea, agregó que el deportista “Se fue a Estados Unidos a jugar básquetbol, terminó jugando fútbol americano. Es un ejemplo, una persona a quien no le han regalado nada de eso, lo ha ganado todo”, puntualizó.

El deportista nacional llegó a la NFL donde militó en Washington Commanders (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

La amistad de Feña González y Nicolás Córdova

El extenista fue consultado por su estrecha amistad con el entrenador de la Selección Chilena Sub-20. “Es mi mejor amigo desde hace 30 años. De hecho, hoy vamos a comer juntos”.

“Él me dijo hace 20 años que iba a ser mejor entrenador que futbolista. Es una persona muy estudiosa, lo que le ha dado grandes resultados”, agregó.

Asimismo, señaló que los malos resultados en el mundial Sub-20 es parte del trabajo. “Es una responsabilidad muy grande dirigir a una selección nacional y eso trae coletazos, por ser un deporte muy mediático. Hay que tener ‘cuero de chancho’ para estar ahí”.

Añadiendo sobre Córdova que “Es una persona que trabaja muy bien, que está muy clara. Siempre va con mucha convicción… Van a venir campañas positivas y negativas, es parte de cualquier disciplina. Pero claro, el fútbol es más mediático. Todos creen saber de fútbol, aunque no me incluyo; no sé si todos tienen conocimiento”.

