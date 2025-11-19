En un país donde el esfuerzo, la disciplina y la constancia son los verdaderos motores del éxito, Smart Fit y Sammis Reyes presentan “Becados de Grandeza”, una iniciativa que busca apoyar a 100 personas de todo Chile que estén decididas a transformar su vida a través del entrenamiento y la superación personal.

El programa invita a postular a uno de los 100 cupos disponibles para entrenar durante un año completo en la cadena de gimnasios al alero de ex NFL.

¿Cómo ganar una beca para entrenar con Sammis Reyes?

Por lo anterior, el deportista estará involucrado en el proceso de selección de los participantes, dando a conocer, además, algunas de estas historias de superación. “Becados de Grandeza” no solo entregará acceso gratuito al gimnasio, sino también una oportunidad real de crecimiento, de aprendizaje y de crear comunidad.

“Grandeza es decir menos y hacer más. Es levantarse cuando nadie te ve y seguir cuando todo parece estar cuesta arriba. Con este programa buscamos acompañar a quienes, como yo, creen que la verdadera victoria está en superarse a uno mismo”, explicó Sammis Reyes, embajador de Smart Fit y rostro del proyecto.

A través de cápsulas inspiradoras y una convocatoria abierta desde las redes sociales de Smart Fit, los postulantes podrán compartir los motivos que los llevan a entrenar día a día por una mejora física y mental. Las cien historias seleccionadas representarán distintas realidades, pero un mismo espíritu: la búsqueda de grandeza en el día a día.

“En Smart Fit creemos que el entrenamiento es una herramienta de transformación personal. Con Sammis compartimos la visión de que el deporte puede cambiar vidas y este programa es una forma concreta de hacerlo“, complementó Nicolás Calderón, Country Manager de Smart Fit en Chile, agregando que la compañía continúa impulsando acciones que promueven la inclusión, la salud y el bienestar a gran escala.

Publicidad

Publicidad

Para participar de la selección, ingresa a este enlace donde encontrarás todos los detalles del concurso y cómo postular a él.