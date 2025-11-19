Luego de que este fin de semana se definan los dos equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2025, serán varias futbolistas que se sumarán a los entrenamientos de La Roja para enfrentar una nueva fecha doble de la Liga de Naciones.

Recordemos que la Selección Chilena está en segundo lugar del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 con 4 puntos y aspira a mantenerse entre los primeros puestos y para lograrlo, deberá superar a Perú como visitante y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.

Nómina de La Roja vs. Perú y Paraguay en Liga de Naciones

Luis Mena dio a conocer la convocatoria oficial para estos encuentros:

Arqueras

Christiane Endler: Olympique Lyonnais (FRA)

Olympique Lyonnais (FRA) Antonia Canales: Levante Badalona (ESP)

Levante Badalona (ESP) Ryann Torrero: Colo Colo (CHI)

Defensas

Anaís Cifuentes: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Mariana Morales: Universidad de Chile (CHI)

Universidad de Chile (CHI) Fernanda Ramírez: Universidad Católica (CHI)

Universidad Católica (CHI) Fernanda Pinilla: Club León (MEX)

Club León (MEX) Camila Sáez: Bristol City (ING)

Bristol City (ING) Rosario Balmaceda: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Karen Fuentes: Universidad de Chile (CHI)

Mediocampistas

Nayadet Opazo: Deportivo Alavés (ESP)

Deportivo Alavés (ESP) Gisela Pino: Universitario de Deportes (PER)

Universitario de Deportes (PER) Yastin Jiménez: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Yanara Aedo: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Javiera Grez: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Millaray Cortes: Sevilla FC (ESP)

Sevilla FC (ESP) Anays Miranda: Santiago Wanderers (CHI)

Delanteras

Vaitiare Pardo: Universidad Católica (CHI)

Universidad Católica (CHI) María José Urrutia: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Sonya Keefe: Granada (ESP)

Granada (ESP) Mary Valencia: Colo Colo (CHI)

Colo Colo (CHI) Ámbar Figueroa: Universidad Católica (CHI)

Universidad Católica (CHI) Yenny Acuña: Colo Colo (CHI)

¿Cuándo juega Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

Chile vs. Perú se enfrentan el próximo viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.