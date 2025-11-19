Luego de que este fin de semana se definan los dos equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2025, serán varias futbolistas que se sumarán a los entrenamientos de La Roja para enfrentar una nueva fecha doble de la Liga de Naciones.
Recordemos que la Selección Chilena está en segundo lugar del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 con 4 puntos y aspira a mantenerse entre los primeros puestos y para lograrlo, deberá superar a Perú como visitante y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.
Nómina de La Roja vs. Perú y Paraguay en Liga de Naciones
Luis Mena dio a conocer la convocatoria oficial para estos encuentros:
Arqueras
- Christiane Endler: Olympique Lyonnais (FRA)
- Antonia Canales: Levante Badalona (ESP)
- Ryann Torrero: Colo Colo (CHI)
Defensas
- Anaís Cifuentes: Colo Colo (CHI)
- Mariana Morales: Universidad de Chile (CHI)
- Fernanda Ramírez: Universidad Católica (CHI)
- Fernanda Pinilla: Club León (MEX)
- Camila Sáez: Bristol City (ING)
- Rosario Balmaceda: Colo Colo (CHI)
- Karen Fuentes: Universidad de Chile (CHI)
Mediocampistas
- Nayadet Opazo: Deportivo Alavés (ESP)
- Gisela Pino: Universitario de Deportes (PER)
- Yastin Jiménez: Colo Colo (CHI)
- Yanara Aedo: Colo Colo (CHI)
- Javiera Grez: Colo Colo (CHI)
- Millaray Cortes: Sevilla FC (ESP)
- Anays Miranda: Santiago Wanderers (CHI)
Delanteras
- Vaitiare Pardo: Universidad Católica (CHI)
- María José Urrutia: Colo Colo (CHI)
- Sonya Keefe: Granada (ESP)
- Mary Valencia: Colo Colo (CHI)
- Ámbar Figueroa: Universidad Católica (CHI)
- Yenny Acuña: Colo Colo (CHI)
¿Cuándo juega Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?
Chile vs. Perú se enfrentan el próximo viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.
