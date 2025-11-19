¡Solo faltan 6! Estos son los clasificados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

A menos de un año para el comienzo del Mundial 2026 comienzan a definirse los clasificados a la cita planetaria. Histórica Copa del Mundo que estrenará un renovado formato con 48 selecciones participantes, y cuyo comienzo está pactado para el día 11 de junio con un partido inaugural en el Estadio Azteca. La gran final, así como el nuevo campeón del mundo, se conocerá el 19 de julio.

Hasta el 19 de noviembre son 42 las selecciones que han definido su paso a este certamen planetario con grandes sorpresas como Haití, que regresa a un Mundial tras 52 años, o Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde, quienes disputarán su primera cita planetaria en la historia.

Es así que te invitamos a conocer a todas las selecciones que disputarán el Mundial 2026.

Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo FIFA 2026:

CONCACAF

Estados Unidos

México

Canadá

Curazao

Haití

Panamá

CONMEBOL

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

UEFA

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Suiza

España

Austria

Escocia

AFC (Asia)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Qatar

Arabia Saudita

CAF (África)

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

Las clasificadas a los repechajes mundialistas:

De los seis cupos, dos se definirán mediante el repechaje continental, donde Sudamérica tiene como único representante a Bolivia, mientras que Jamaica y Surinam representarán a la Concacaf, en Asia, por su parte, aparece Irak, la República Democrática del Congo va por África y Nueva Caledonia por Oceanía.

Los otros cuatro cupos se definirán en el repechaje europeo, donde además de Italia habrá otras 15 selecciones; Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Polonia, República de Irlanda, Eslovaquia, Turquía, Ucrania, Gales, además de Rumania, Suecia Irlanda del Norte y Macedonia del Norte, estas cuatro por su participación en la Nations League.