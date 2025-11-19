Es tendencia:
Mundial 2026

¡Solo faltan 6! Estos son los clasificados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Solo 6 cupos quedan por definir, 4 en el repechaje europeo y dos en el repechaje intercontinental.

Por Franco Abatte

Argentina defenderá su tercer título mundial en Norteamérica 2026.
© Getty ImagesArgentina defenderá su tercer título mundial en Norteamérica 2026.

A menos de un año para el comienzo del Mundial 2026 comienzan a definirse los clasificados a la cita planetaria. Histórica Copa del Mundo que estrenará un renovado formato con 48 selecciones participantes, y cuyo comienzo está pactado para el día 11 de junio con un partido inaugural en el Estadio Azteca. La gran final, así como el nuevo campeón del mundo, se conocerá el 19 de julio.

Hasta el 19 de noviembre son 42 las selecciones que han definido su paso a este certamen planetario con grandes sorpresas como Haití, que regresa a un Mundial tras 52 años, o Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde, quienes disputarán su primera cita planetaria en la historia.

Es así que te invitamos a conocer a todas las selecciones que disputarán el Mundial 2026.

Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo FIFA 2026:

CONCACAF

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Curazao
  • Haití
  • Panamá

CONMEBOL

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

UEFA

  • Inglaterra
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Alemania
  • Bélgica
  • Suiza
  • España
  • Austria
  • Escocia

AFC (Asia)

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Qatar
  • Arabia Saudita
CAF (África)

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal

OFC (Oceanía)

  • Nueva Zelanda

Las clasificadas a los repechajes mundialistas:

De los seis cupos, dos se definirán mediante el repechaje continental, donde Sudamérica tiene como único representante a Bolivia, mientras que Jamaica y Surinam representarán a la Concacaf, en Asia, por su parte, aparece Irak, la República Democrática del Congo va por África y Nueva Caledonia por Oceanía.

Los otros cuatro cupos se definirán en el repechaje europeo, donde además de Italia habrá otras 15 selecciones; Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Polonia, República de Irlanda, Eslovaquia, Turquía, Ucrania, Gales, además de Rumania, Suecia Irlanda del Norte y Macedonia del Norte, estas cuatro por su participación en la Nations League.

