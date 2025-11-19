Es tendencia:
Dirige a otra selección y ahora quiere el puesto de La Roja: “La mejor opción…”:

Tras quedar fuera de la cita planetaria con Nicaragua, el 'Fantasma' Figueroa lanzó un directo guiño a la selección chilena.

Por Franco Abatte

La Roja está actualmente con Nico Córdova como DT interino tras la salida de Ricardo Gareca.
© SIPA/PHOTOSPORTLa Roja está actualmente con Nico Córdova como DT interino tras la salida de Ricardo Gareca.

Marco Antonio Figueroa vive días complejos al mando de la selección de Nicaragua. El “Fantasma” no logró clasificar a la cita planetaria con el combinado ‘pinolero’ y su etapa como DT en aquel país parece tener los días contados, tras finalizar en el 4° puesto del Grupo C con apenas 4 puntos.

Y si bien su salida aún no es oficial, el exdirector técnico de diversos clubes nacionales, como Universidad de Chile y Universidad Católica, ya piensa en su próximo desafío y mira de reojo la banca chilena, puesto donde actualmente está al mando Nicolás Córdova de manera interina.

El “Fantasma” utilizó la red social X para lanzar una llamativa indirecta a su país natal, compartiendo un tweet que no pasó para nada desapercibido.

El guiño del “Fantasma” a La Roja tras turbulentos días en Nicaragua:

Figueroa jamás ha ocultado sus deseos de dirigir a Chile y si bien en esta oportunidad fue más sutil, su acción no pasó desapercibido, ya que en su cuenta de X, @ghostfigueroa, le dio retweet a un usuario que lo pidió para el combinado nacional.

El DT chileno, días antes de dirigir su último duelo frente a Haití, compartió una imagen de la transmisión online del partido Chile vs. Rusia de CHV, en la que se realizaba una encuesta que preguntaba “¿quién debería dirigir a La Roja?”, cuestionario que contaba con cuatro alternativas: Manuel Pellegrini, Gustavo Álvarez, Sebastián Miranda y la opción “Otro”.

Ante esto, el mencionado usuario de X escribió: “Una vergüenza que omitan de la encuesta a lejos, la mejor opción para la banca de la Roja. Es el momento de @ghostfigueroa”, tweet que, lejos de ignorar, el propio “Fantasma” compartió a través de sus redes sociales y que incluso llamó la atención de medios de prensa centroamericanos.

Diversos medios tomaron este guiño del “Fantasma” como una candidatura a La Roja. Por ejemplo, el sitio futbolcentroamerica.com tituló: “’Es el momento’: Fantasma Figueroa se olvida de Nicaragua y entra en la órbita de una selección que nadie imaginaba”, en referencia al claro guiño del fantasma al ‘Equipo de Todos’.

