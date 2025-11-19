Dirige a otra selección y ahora quiere el puesto de La Roja: “La mejor opción…”:

Marco Antonio Figueroa vive días complejos al mando de la selección de Nicaragua. El “Fantasma” no logró clasificar a la cita planetaria con el combinado ‘pinolero’ y su etapa como DT en aquel país parece tener los días contados, tras finalizar en el 4° puesto del Grupo C con apenas 4 puntos.

Y si bien su salida aún no es oficial, el exdirector técnico de diversos clubes nacionales, como Universidad de Chile y Universidad Católica, ya piensa en su próximo desafío y mira de reojo la banca chilena, puesto donde actualmente está al mando Nicolás Córdova de manera interina.

El “Fantasma” utilizó la red social X para lanzar una llamativa indirecta a su país natal, compartiendo un tweet que no pasó para nada desapercibido.

ver también Experto dice lo que muchos piensan del futuro de Córdova tras los triunfos de Chile ante Rusia y Perú: “Es probable que…”

El guiño del “Fantasma” a La Roja tras turbulentos días en Nicaragua:

Figueroa jamás ha ocultado sus deseos de dirigir a Chile y si bien en esta oportunidad fue más sutil, su acción no pasó desapercibido, ya que en su cuenta de X, @ghostfigueroa, le dio retweet a un usuario que lo pidió para el combinado nacional.

El DT chileno, días antes de dirigir su último duelo frente a Haití, compartió una imagen de la transmisión online del partido Chile vs. Rusia de CHV, en la que se realizaba una encuesta que preguntaba “¿quién debería dirigir a La Roja?”, cuestionario que contaba con cuatro alternativas: Manuel Pellegrini, Gustavo Álvarez, Sebastián Miranda y la opción “Otro”.

Ante esto, el mencionado usuario de X escribió: “Una vergüenza que omitan de la encuesta a lejos, la mejor opción para la banca de la Roja. Es el momento de @ghostfigueroa” , tweet que, lejos de ignorar, el propio “Fantasma” compartió a través de sus redes sociales y que incluso llamó la atención de medios de prensa centroamericanos.

Publicidad

Publicidad

Diversos medios tomaron este guiño del “Fantasma” como una candidatura a La Roja. Por ejemplo, el sitio futbolcentroamerica.com tituló: “’Es el momento’: Fantasma Figueroa se olvida de Nicaragua y entra en la órbita de una selección que nadie imaginaba”, en referencia al claro guiño del fantasma al ‘Equipo de Todos’.