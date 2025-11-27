Carlos Caszely se aburre de Manuel Pellegrini y exige a otro DT en la selección chilena: “Un tipo bravo”

Cuando Carlos Caszely habla hay que prestar atención. El Chino conversó con RedGol sobre la situación que atraviesa la selección chilena, que busca a su nuevo entrenador con miras al Mundial de 2030.

El deseo de todos es que Manuel Pellegrini por fin cumpla el sueño que dice tener y asuma como director técnico de la Roja, aprovechando que aún no renueva con Real Betis.

Sin embargo, Caszely es incrédulo y piensa que el Ingeniero nunca se va a hacer cargo del equipo nacional: “Manuel no va a venir. Lo he dicho en varias ocasiones, Manuel es más inteligente de lo que nosotros creemos… No vino cuando estuvo su hermano, Arturo Salah, y va a venir ahora… No viene, no viene”.

Caszely postula a Marco Antonio Figueroa para la Roja

El Rey del Metro Cuadrado tiene a su favorito para asumir en la selección chilena, porque insiste que Marco Antonio Figueroa, quien terminó su contrato en Nicaragua, es el indicado para el cargo.

“El Fantasma cuando estuvo en Católica hizo buen trabajo, es un tipo bravo. Yo creo que tiene que haber aprendido a manejar los equipos, no creo que sea tan tonto de seguir peleando por pelear”, dijo de entrada Caszely sobre Figueroa.

“Sabe manejar camarines. Dejó una buena huella en Centroamérica, donde estaba, lo aman al Fantasma allá. Nicaragua antes no existía y los levantó”, agregó.

Por último, Carlos Caszely indica que el próximo DT de la Selección debe ser chileno, porque está aburrido de los extranjeros.

“Está bueno ya de los extranjeros, debe ser un DT chileno. Aparte de Marcelo Bielsa, quiénes son los extranjeros que dejaron una buena base, ninguno”, cerró.

