Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Duro golpe para el bulla: U de Chile no podrá usar el Estadio Nacional para jugar ante Coquimbo Unido

Finalmente el Instituto Nacional del Deporte no autorizó al cuadro universitario a utilizar el recinto de Ñuñoa para su último partido como local en este año.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
La U se queda sin el Nacional para recibir a Coquimbo Unido.
© Photosport.La U se queda sin el Nacional para recibir a Coquimbo Unido.

Universidad de Chile recibió una pésima noticia en esta jornada de viernes con miras a su próximo partido ante Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera. Se supone que los azules enfrentarían al Pirata el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, en lo que sería su último partido como locales en el 2025.

Sin embargo, la localía del bulla en el recinto de Ñuñoa dio un vuelco total. De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la U no podrá usar el estadio para recibir a Coquimbo, obligando al bulla a tener que buscar una nueva localía.

El mencionado medio detalló que fue el Instituto Nacional del Deporte el que finalmente decidió no autorizar el compromiso entre la U y Coquimbo Unido. Las razones para esta postura aún no se han dado a conocer.

Oposición a Michael Clark activa plan definitivo para sacarlo de presidencia de la U

ver también

Oposición a Michael Clark activa plan definitivo para sacarlo de presidencia de la U

El estadio donde la U será local ante Coquimbo Unido

Así las cosas, Universidad de Chile se tuvo que mover con rapidez para dar con el estadio donde recibirán a Coquimbo Unido. Finalmente será el Santa Laura el recinto a jugar, con un aforo de 18 mil espectadores y sin la presencia de hinchas visitantes.

Finalmente Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura. | Foto: Photosport.

Finalmente Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura. | Foto: Photosport.

Por último, el compromiso sufrió también un cambio de horario. En un principio se iba a disputar a las 20:00 horas, pero ahora quedó pactado para las 18:00 en el recinto de la comuna de Independencia.

Publicidad
Patricio Yáñez vaticina aterrador futuro para U de Chile si se va Gustavo Álvarez: “Le puede pasar…”

ver también

Patricio Yáñez vaticina aterrador futuro para U de Chile si se va Gustavo Álvarez: “Le puede pasar…”

¿Cuándo jugará Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Azules y piratas se enfrentarán el próximo martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Lee también
Los resultados que mandan a la B a Unión Española con Iquique
Campeonato Nacional

Los resultados que mandan a la B a Unión Española con Iquique

Pato Yáñez vaticina aterrador futuro para la U si se va Álvarez
U de Chile

Pato Yáñez vaticina aterrador futuro para la U si se va Álvarez

La verdadera razón por la que Álvarez se va de la U
U de Chile

La verdadera razón por la que Álvarez se va de la U

Quinteros se pone en modo Colo Colo para el mercado de Argentina
Internacional

Quinteros se pone en modo Colo Colo para el mercado de Argentina

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo