Universidad de Chile recibió una pésima noticia en esta jornada de viernes con miras a su próximo partido ante Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera. Se supone que los azules enfrentarían al Pirata el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, en lo que sería su último partido como locales en el 2025.

Sin embargo, la localía del bulla en el recinto de Ñuñoa dio un vuelco total. De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la U no podrá usar el estadio para recibir a Coquimbo, obligando al bulla a tener que buscar una nueva localía.

El mencionado medio detalló que fue el Instituto Nacional del Deporte el que finalmente decidió no autorizar el compromiso entre la U y Coquimbo Unido. Las razones para esta postura aún no se han dado a conocer.

El estadio donde la U será local ante Coquimbo Unido

Así las cosas, Universidad de Chile se tuvo que mover con rapidez para dar con el estadio donde recibirán a Coquimbo Unido. Finalmente será el Santa Laura el recinto a jugar, con un aforo de 18 mil espectadores y sin la presencia de hinchas visitantes.

Finalmente Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Por último, el compromiso sufrió también un cambio de horario. En un principio se iba a disputar a las 20:00 horas, pero ahora quedó pactado para las 18:00 en el recinto de la comuna de Independencia.

¿Cuándo jugará Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Azules y piratas se enfrentarán el próximo martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.