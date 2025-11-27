Universidad de Chile se juega dos finales en las últimas fechas de la Liga de Primera, con la clara intención de darle caza a Universidad Católica por el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

La UC marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 54 puntos, mientras que la U la sigue con tres unidades menos, por lo que la lucha es con dientes apretados.

Para este fin de semana, el cuadro de San Carlos de Apoquindo jugará el sábado, por lo que los azules, que lo harán el martes, ya tendrán el resultado de su encuentro ante Huachipato.

Una presión extra o una ventaja, según la mirada que se mire, en algo que el camarín de Universidad de Chile sacó una respuesta para estar diferencia en las programaciones, en la previa al duelo contra Coquimbo Unido.

La U jugará sabiendo los resultados de la UC y O’Higgins. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Dolor de cabeza: U. de Chile pierde a una de sus mayores figuras para duelo con Coquimbo

La U jugará sabiendo el resultado de la UC

Fue Maximiliano Guerrero quien se refirió a la situación de la lucha por el Chile 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y esta, posible ventaja, que sacan jugando después de Universidad Católica y O’Higgins, otro de los comprometidos en la zona.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros queremos ganar todos los partidos, si jugamos antes o después tenemos que ganar. Por eso tenemos que mentalizarnos en ganar nosotros y después veremos sus resultados. Nosotros sólo enfocados en Coquimbo y veremos qué pasa”, explicó Guerrero.

En ese sentido, asegura que es la gran meta que se han propuesto como plantel, independiente que no depende del todo en sus resultados, pero que lucharán hasta el final por ese premio.

“Queremos ir por el Chile 2, es el objetivo que nos propusimos, así que creo que debemos defender los puntos en casa y quedarnos con los puntos e ir por todo. Ganar los dos partidos para tener chanche, sabemos que depende de Católica, pero nosotros tenemos que enfocarnos en ganar los 6 puntos y ver qué pasa”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

ver también Obligan a reprogramar el partido de U de Chile vs Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

Revisa sus declaraciones: