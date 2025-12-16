Qué duda cabe de que Colo Colo es el club chileno que más cerca está de Alianza Lima, que por estos días afina detalles para la presentación de su nuevo director técnico. Un argentino que también dirigió en el Cacique, donde fue campeón de un título nacional y una Copa Chile.

Las referencias son para Pablo Guede, quien acaba de ser confirmado como entrenador del cuadro Íntimo. Hace unas horas, el adiestrador que reemplazará a su compatriota Néstor Gorosito, quien fue cesado a pesar de tener su renovación prácticamente garantizada.

Para su arribo al cuadro aliancista, Guede tuvo que hacer varios retoques en su cuerpo técnico. “Renovó su comando”, reportó el medio Los Renegrones en el vecino país. Uno de esos ajustes fue reemplazar a Germán Lanaro, otrora zaguero multicampeón en Universidad Católica, quien había sido su ayudante en Argentinos Juniors y el Puebla de México. Y busca una chance como DT titular.

En Chile, Pablo Guede dirigió a Palestino y Colo Colo. (Christian Iglesias/Photosport).

Quien cumplirá esa misión a partir de este desafío será Emiliano Papa, un ex lateral zurdo de Rosario Central y Vélez Sarsfield que en su minuto fue convocado a la selección de Argentina. Pero también se la jugó por sumar a un preparador físico chileno. Otro de los cambios que dispuso el ex adiestrador albo y de Palestino.

Pablo Guede tuvo a Germán Lanaro en su cuerpo técnico. (Azael Rodriguez/Getty Images).

Pablo Guede, el ex Colo Colo que se lleva a un PF chileno a Alianza Lima

Pablo Guede requirió a un preparador físico chileno que conocieron varios de sus jugadores en Colo Colo para trabajar en su cuerpo técnico de Alianza Lima. Se trata de Franco Barraza, quien como entrenador personalizado supervisó varios trabajos de Iván Morales.

También del portero Brayan Cortés. De hecho, Barraza aún supervisa a Morales en su etapa en Sarmiento de Junín de Argentina. El chileno reemplazará a Gonzalo Borean, quien estuvo con Guede en la última aventura del trasandino por el fútbol mexicano.

Mientras el DT trasandino y su staff se asientan en Alianza Lima, el cuadro de Matute ya trabaja en el mercado de fichajes: cerraron la incorporación del centrodelantero Luis Ramos, quien estuvo cedido en América de Cali de Colombia en 2025. Y están cerca de fichar a Federico Girotti, el compadre de Paulo Díaz.

Así terminó Alianza Lima en la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima terminó en el 4° puesto del Torneo Clausura en la Liga 1 de Perú.