Iván Morales sigue disfrutando de la verdadera noche de ensueño en el Estadio Monumental de Buenos Aíres. El formado en Colo Colo pudo volver al gol después de mucho tiempo para anotar el 1-0 con que Sarmiento venció a domicilio a River Plate.

Este tanto del todavía joven atacante (tiene recién 26 años) hace que a muchos se les abra el apetito. Mucho goles en el extranjero no hay y por lo mismo su nombre aparece como una opción viable para la selección chilena si sigue en esta senda.

Así lo siente Franco Barraza, head coach físico del atacante, quien en charla con LUN reveló el deseo más íntimo de su dirigido en esta especie de renacer en el fútbol argentino: ser nominado en la Roja.

“Iván Morales está trabajando para volver a la selección chilena”

El profesional del deporte aseguró que “Iván hoy es mucho más maduro en todo. Sabe perfectamente todos los aspectos físicos, psicológicos, emocionales y preventivos. Y entiende muy bien cómo se lleva la vida de un atleta, lo que ha sido el gran paso que él ha dado”.

“Trabajamos en videollamadas o yo viajo a Argentina. A veces él viene a Chile. Además tengo contacto súper directo con el cuerpo técnico de Sarmiento, sobre todo con los físicos y los kines, por lo que llegamos a un complemento perfecto. Si te fijas, hoy cualitativa y cuantitativamente Iván es uno de los jugadores que marca la diferencia en el club e incluso en el fútbol argentino”, agregó.

En ese sentido, Barraza detalló que “Iván siempre fue un jugador muy potente, intenso, físico. Y hoy con mucho esfuerzo logró ser el jugador que más esprints tiene y el con mayor cantidad de metros recorridos en alta intensidad. Estos números son públicos y él muchas veces alcanza peaks de rendimiento físico que se ven en las primeras ligas del mundo, donde todo es cuantificable”.

“Es un jugador que al menos en las métricas lidera todos los aspectos. Iván siempre destacó por eso. Yo lo conocí a los 18 años y tenía mediciones espectaculares de potencia. Lamentablemente, después pasó por aspectos personales que fueron públicos, lo que derivó en problemas de sobrepeso. Pero en 2022 volvimos a trabajar, hasta vivimos juntos, y cuando volvió a Cruz Azul lo hizo con un 7 % de grasa y los mexicanos no lo podían creer”, agregó.

Para lograr su mejor versión el head coach físico afirmó que “se pudo con esfuerzo y dedicación. En Cruz Azul tuvimos el apoyo del nutricionista, que es el mismo de la selección nacional de México. Ahí se produjo su cambio de vida. Yo diría que hoy en Sarmiento sus porcentajes musculares van entre el 54% y el 56% y trabajamos ojalá lo más cercano al 10% de grasa. Por eso actualmente aguanta no 90, sino 100 minutos de juego al más alto nivel”.

“Él está trabajando para poder volver algún día a la Selección y espero que pronto pueda ser llamado, solicitado. Iván hizo todas las inferiores en selección, tiene todos los procesos hechos, Sudamericanos, y si sigue se va a ir ganando un espacio. Tiene recién 26 años”, concluyó.

Los números de Morales en Sarmiento

Iván Morales ha convertido seis goles y entregado dos asistencias en 56 partidos con Sarmiento. Suma 3.717 minutos de acción con la camiseta del Verdolaga.

