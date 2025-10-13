Iván Morales tenía clarísimo el deseo de su técnico y aprovechó ese sinfín de indicaciones para reaccionar rápidamente y marcarle un gol a River Plate tras un grosero error del portero Franco Armani. El atacante chileno estuvo muy despierto luego de un remate de Alex Vigo.

El inexplicable rebote que dio Armani, quien quiso evitar el tiro de esquina por el desvío en Thiago Acosta. Pero no hizo más que dejar el balón a disposición de Morales, quien tomó la pelota y superó al experimentado golero con un remate entre sus piernas.

Todo eso fue realzado por Facundo Sava, el entrenador de Sarmiento de Junín, tras la victoria por 1-0 ante la Banda Sangre. “Sabíamos que ellos nos iban a meter un poco atrás, pero también que cuando recuperábamos la pelota podríamos lastimarlos como pasó”, manifestó el otrora centrodelantero que jugó en la Premier League y varios clubes argentinos.

Sarmiento de Junín festeja el gol de Iván Morales ante River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Defendimos muy bien, muy ordenados. La entrega de los jugadores fue la clave. Tenemos que continuar, el equipo viene trabajando muy bien. Estamos muy orgulloso de los jugadores y contento con ellos. Hay que seguir”, dijo el estratego del cuadro verde.

En ese contexto, Sava desclasificó las lecciones para sus atacantes y defensores. “Siempre le digo que yo como delantero iba absolutamente a todos los rebotes. Veía que en algunos entrenamientos se paraban y les dije que no. Hasta que la pelota no se va ustedes sigan corriendo para adelante”, expuso el Colorado, que hizo una comparación espectacular con el gol de Morales, quien siguió sus indicaciones al pie de la letra.

Sava se emociona por el gol de Iván Morales a River: “Vale lo mismo que uno de media cancha al ángulo”

Este gol de Iván Morales ante River Plate fue el sexto que anota en Sarmiento de Junín. Aunque fue el segundo en esta edición de la Liga Profesional de Argentina. Y su entrenador sacó pecho por eso, pues provino de una lección que se ha aburrido de darles a sus pupilos.

“Les digo que vayan a todas las pelotas, tanto en ofensiva como en defensiva. Se los insisto en cada entrenamiento cuando veo que se paran”, apuntó el Colorado Sava, quien en el fútbol chileno dirigió a O’Higgins de Rancagua desde julio de 2014 hasta enero de 2015.

Iván Morales presiona a Giuliano Galoppo en la victoria de Sarmiento ante River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y dejó una frase extraordinaria por este tanto de túnel que anotó el chileno Morales. “Vale lo mismo un gol como el de hoy que uno de media cancha al ángulo. Fue un golazo”, sentenció Facundo Sava, quien ahora debe pensar en el duelo ante Vélez Sarsfield en casa el 19 de octubre.

