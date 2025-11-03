Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde se dieron y no consejos en el fútbol argentino. Todo esto se registró en el partido de Sarmiento ante Platense por la fecha 14 del torneo trasandino.

El cuadro de los ex Colo Colo empató 1-1 con el “Calamar” y quedó a un punto de meterse entre los ocho mejores del grupo B y así soñar con la siguiente fase de playoffs. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano. Pese a que Morales asistió a su compañero Gabriel Díaz para marcar por “El Verde”, el chileno fue protagonista de una jugada que se robó todas las miradas.

ver también Desató crisis en River Plate y ahora lo piden como refuerzo en Colo Colo: “Siempre voy a estar disponible”

Es que el ex delantero albo tuvo un fuerte cruce con el “Chaco” Insaurralde. Lo que fue captado por las cámaras de ESPN. En el registro se alcanza a apreciar como el defensa y capitán de Sarmiento, recrimina a su compañero en ataque. “Dale cag… de mi…”, le recalcó “El Carnicero de Macul” para que se pusiera en la barrera.

“Qué m… te pasa c…”, respondió en buen chileno Morales, que ya se estaba formando en fila. A tal punto subió el tono la discusión que el capitán de Platense, Ignacio Vásquez, se acercó y trató de calmar las aguas. Lo que poco y nada sirvió ya que ambos ex Cacique no volvieron ni a dirigirse la mirada.

El momento se viralizó en X y en minutos superó las cinco mil visualizaciones en la plataforma. “Pero se están diciendo de todo. Qué momento más curioso… Excelente clima laboral”, complementaron en la transmisión.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos goles lleva Iván Morales en Argentina?

El delantero formado en Colo Colo llegó en 2024 al club Sarmiento de Junín. Hasta la fecha suma seis goles y dos asistencias. La anotación más recordada fue ante River Plate y que marcó el histórico triunfo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.