Iván Morales es un delantero que se formó en Colo Colo y el fin de semana recién pasado dejó su huella en la Liga Profesional de Argentina y contra uno de los clubes más grandes de aquel país. También de Sudamérica. El chileno anotó el gol de la victoria de Sarmiento de Junín ante River Plate.

Pero Morales no fue el único ex albo que estuvo en el cuadro verde. El capitán del equipo visitante es un defensor central de 41 años que jugó durante tres temporadas en el Cacique. Las referencias son para Juan Manuel Insaurralde, un recio marcador zurdo que se ganó el apodo Carnicero de Macul por su forma de jugar.

El Chaco puso mucha solidez en el partido ante la Banda Sangre, aunque también fue protagonista de una jugada polémica que todo River reclamó: una mano dentro del área que, según el anfitrión del partido, debió haber sido penal. Pero nada de eso ocurrió.

Por su desempeño en el partido, el DT de Sarmiento se hinchó de orgullo por su experimentado referente. “No me sorprende, cada día lo veo entrenar. Mis ayudantes van al gimnasio que va él y está todos los días en el gimnasio. Se cuida con la alimentación, descansa bien”, expuso Facundo Sava.

El Chaco Insaurralde marca a Maxi Salas en la victoria de Sarmiento a River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El otrora centrodelantero tiene claro que Insaurralde es un modelo a seguir para todos. “Es un profesional 100 por 100. Por eso está jugando a la edad que está jugando. Cuando hay algo que no funciona él está para ser positivo, para ayudar al compañero. Tenemos un capitán y estamos orgullosos de lo que está haciendo” agregó el Colorado Sava.

El Chaco Insaurralde jugó 94 partidos para Colo Colo, donde llegó desde Boca Juniors de Argentina. Anotó seis goles. Uno de ellos muy emocionante: el que le convirtió a Universidad de Chile para ganar un Superclásico por 1-0 en el estadio Monumental.

Así celebró el Chaco Insaurralde ante Universidad de Chile en Pedrero. (Andres Pina/Photosport).

Y su presente lo tiene como bastión en la zaga de Sarmiento de Junín, que silenció el Monumental de Núñez con un 1-0 frente a River. “Es un ejemplo, no sólo para los jugadores de acá. También para los juveniles de Sarmiento y te diría del fútbol argentino”, manifestó Facundo Sava, ex DT de O’Higgins.

“Lo más lindo que hay es jugar al fútbol, pero la carrera es un abrir y cerrar de ojos. Es muy corta. Y que lo puedan disfrutar los jugadores la mayor cantidad de tiempo es muy bueno, pero para hacerlo hay que hacer lo que hace él. Lo felicito, para nosotros es un ejemplo y un orgullo tenerlo”, agregó el Colorado Sava, otrora centrodelantero de vasta experiencia en Europa.

Otro que se llevó elogios del entrenador de Sarmiento también tuvo paso por Chile: Lucas Pratto, quien jugó para Universidad Católica, donde se hizo conocido y saltó al Genoa de Italia. “Está en la misma situación, no tiene tantos años como él”, dijo el DT sobre el Oso, quien tiene cuatro años menos que Insaurralde: 37.

Lucas Pratto fue ovacionado cuando le dejó su lugar a Augustin Seyral. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Pero hace un esfuerzo con entrenamiento en la tarde, nunca salió de una práctica. Estoy muy contento de tenerlos. Son un ejemplo para todos nosotros”, cerró el DT del cuadro verde, que debe afinar detalles para recibir a Vélez Sarsfield el 19 de octubre.

