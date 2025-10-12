Iván Morales corrió por si la reacción de Franco Armani no era buena y eso le permitió tiempo y espacio para anotarle un gol a River Plate. El centrodelantero chileno una vez más fue titular en Sarmiento de Junín, que visitó el estadio Monumental por la fecha 12 en la Liga Profesional de Argentina.

Todo comenzó con un gran anticipo de Alex Vigo, quien ganó una pelota y se lanzó al ataque. El carrilero derecho no pensó demasiado y sacó un remate a la portería. La pelota se desvió en el juvenil Thiago Acosta y eso complicó el accionar del golero de la Banda Sangre.

De hecho, la pelota se iba fuera. Pero Armani quiso tomarla para evitar el córner para el cuadro verde. Pero se le escurrió entre los guantes y quedó ahí, a disposición de Morales, quien salió justo a tiempo para evitar la posición de adelanto. Ni Paulo Díaz ni nadie pudo evitar que llegara a ganar la bola.

El grosero error de Armani ante Sarmiento de Junín. (Captura ESPN).

El ariete surgido en las inferiores de Colo Colo tomó la pelota y sacó un remate de mediavuelta que venció al experimentado golero de los Millonarios. La bola pasó entre las piernas de Armani, quien quedó totalmente apesadumbrado por el error que cometió.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Pero de todas formas, el ex golero de Atlético Nacional de Medellín tuvo cara de reclamar una posición de adelanto al árbitro Sebastián Zunino. Fueron unos cuatro o cinco minutos de revisión en el VAR. Primero quedó descartada una posible mano de Vigo, quien tuvo un paso por River. Después, se confirmó que Morales estaba habilitado.

Tweet placeholder

ver también Revelan detalles del contrato que alejaría a Paulo Díaz de River: “Volvería a llegar una oferta”

Revisa el gol de Iván Morales ante River Plate tras el error de Armani

Contrario a Franco Armani, el arquero de Sarmiento de Junín fue clave para evitar al menos tres ocasiones claras de River Plate, que se fue al descanso 1-0 en desventaja gracias al chileno Iván Morales. Tras la apertura de la cuenta, Lucas Acosta tuvo una buena actuación.

Publicidad

Publicidad