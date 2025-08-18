El delantero chileno Iván Morales milita actualmente en la Primera División de Argentina como parte del plantel de Sarmiento de Junín, club al que arribo en 2022 luego de su paso por Cruz Azul de la liga mexicana.

Este año, Morales de 26 años, termina su contrato con el equipo argentino por lo que es posible que busque nuevos rumbos y en conversación con AS, habló de la posibilidad de regresar a la escuadra de Colo Colo.

El jugador chileno debutó profesionalmente el 2015 tras formarse en las divisiones menores desde los 12 años. Con la camiseta del Cacique conquistó seis títulos, entre ellos la Copa Chile y el Campeonato Nacional, y fue el máximo goleador de la Copa Chile 2021, consolidándose como una de las promesas del club. Sin embargo, el 2022 vivió una abrupta salida del equipo nacional.

Iván Morales adelanta su futuro

El contrato de jugador termina a fin de año, al ser consultado sobre sus proyecciones, Morales comentó al medio: “La verdad, ahora estoy preocupado de jugar en Sarmiento. Termino en diciembre y después no sé lo que pasará. Espero que estos meses sean productivos y que lo que venga sea lo mejor. Estoy tranquilo acá, jugando bastante, así que espero que todo termine de la mejor manera”.

Ante un posible regreso al equipo comentó: “yo siempre voy a estar disponible para el club. Me encantaría volver, pero también es cierto que el club me tiene que necesitar y yo tengo que estar de la mejor forma, para darle lo que merece”.

Asimismo, recuerda su compleja salida de los albos el 2022 y su paso por Cruz Azul. “Van pasando los años y uno le da más bola a algunas cosas y se hace mucho más maduro, te vas haciendo mucho más profesional… No digo que en México no lo haya sido, pero sí tenía otras cosas”.

“Es que yo de Colo Colo me fui muy mal. Justo había fallecido mi mamá y yo estaba pasando por un proceso mental y familiar muy desgastante. No fui bien de la cabeza y eso me pasó la cuenta. No estaba totalmente concentrado en el fútbol, porque tenía otras cosas en la cabeza”.

Morales comenta que fue un proceso muy duro. “Fue muy difícil. La pérdida de mi mamá me pegó muy fuerte y en un momento no supe cómo llevarlo, hasta que empecé a trabajar con profesionales, con mi psicóloga, y eso me ayudó. Hoy estoy mucho mejor, muy tranquilo conmigo mismo, y mi mentalidad es súper diferente a la que tenía”.