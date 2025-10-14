Las cuatro derrotas al hilo que lleva River Plate en la Liga de Argentina comienzan a pasarle la cuenta a varios jugadores del plantel “Millonario”, uno de ellos es Paulo Díaz, el defensor nacional, y uno de los referentes del elenco dirigido por Marcelo Gallardo, está actualmente en el “ojo del huracán” por un llamativo gesto que fue captura por las cámaras de transmisión.

Todo ocurrió tras la reciente derrota por 1-0 ante Sarmiento de Junín, gracias a la anotación del ex Colo Colo, Iván Morales. Posterior a la caída, todo el plantel de River se dirigió al centro del campo y se despidió de la hinchada que llegó al Más Monumental, no obstante, en un vídeo se ve que, si bien el seleccionado nacional se dirigía al centro del campo, finalmente este no participó de dicho gesto y al contrario, antes de llegar al punto central se devolvió rápidamente a camarines sin levantar la cabeza , todo esto ante la atenta mirada de su DT, Marcelo Gallardo.

El momento fue subido por una cuenta de X de un fanático de la “banda sangre”, quien no perdonan el “desprecio” del defensor chileno y señala duros términos contra el nacional: “Mira que grande el sore** de Paulo Díaz”.

La rabia de la fanaticada de River con Paulo Díaz:

El tweet hasta este momento tiene más de 1 millón de visualizaciones y más de un centenar de comentarios, muchos de ellos en contra del defensor chileno, quien tiempo atrás era uno de los jugadores más queridos del plantel.

“Es increíble que aún siga. Se acostumbró a no aportar nada y vivir del buen sueldo”, “Ciclo terminadísimo para el chileno” y “Gracias por dejarlo en evidencia desde que volvió gallardo no quiere jugar más en River” son solo algunos de los comentarios que fanáticos del “Millonario” emitieron en la ex red social del pajarito.

No obstante, en menor medida,pero hay hinchas de River que defienden el accionar del seleccionado nacional y justifican su actitud como una “calentura de un partido”, así es como vemos algunos comentarios que señalan que: “Sigue siendo el mejor defensor que tenemos, imagínate lo que serán los “de la casa” no?”, “es el que más goles de cabeza tiene en River” y “No te confundas, la culpa no es del Chileno”.

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?