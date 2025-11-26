El jugador chileno Paulo Díaz pasa por un complicado momento en River Plate, donde desde Argentina aseguran que el jugador ya no tiene espacio en el cuadro de Marcelo Gallardo y estarían buscando su salida.

El jugador, que fue figura durante gran parte de su carrera con los Millonarios, la ha pasado mal este semestre, donde ha convertido errores que causaron la indignación delos hinchas y además, lo sacaron de la titularidad. Quedando marginado en los últimos dos encuentros del equipo.

La liga que correría con ventaja para fichar a Paulo Díaz

Según señaló hace algunos días Olé, el defensa nacional, que tiene contrato con los millonarios hasta 2027, está abierto a escuchar ofertas considerando que ya no tendría espacio en el plantel titular de Marcelo Gallardo.

“Desde su entorno ya dejaron correr en las últimas horas la versión de que en enero volvería a llegar una oferta desde Medio Oriente por el 70% de la ficha que posee River y una propuesta contractual de dos años más uno de renovación automática”.

El jugador no tendría espacio en el cuadro millonario por lo que estaría buscando nuevos rumbos/Getty Images)

El jugador tuvo un paso por la Liga Saudí durante el 2018 donde militó en el Al-Ahli F.C, por lo que es posible que se genere su regreso a esa competición.

“Existe la posibilidad de que juegue en Arabia Saudita. Siempre tuvo sondeos, me consta que hasta fin de año no va a tomar una decisión. En diciembre va a terminar decidiendo qué va a hacer“, fue lo que señaló el comentador Renzo Pantich.