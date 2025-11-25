Es tendencia:
Argentina

Descueran a River Plate por tirar a la basura más de 52 millones de dólares: “Inconcebible”

El equipo argentino gastó un camión lleno de millones en la temporada 2025 y no ganó nada. Este lunes Racing lo eliminó.

Por Carlos Silva Rojas

River no ganó nada.
Un fracaso total fue la temporada 2025 de River Plate, que este lunes sumó el último bochorno de la temporada tras quedar eliminado del Torneo de Clausura argentino.

El equipo de Paulo Díaz sumó una nueva derrota, que le costó la eliminación, porque cayó por 3-2 ante Racing Club en Avellaneda, con un gol en el tiempo agregado.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, pidió que los dirigentes, encabezados por el presidente Jorge Brito (reemplazado por Stéfano di Carlo) le trajeran muchos refuerzos y se gastaron una millonada, la que no sirvió de nada.

Seleccionado chileno lidera la drástica limpieza de River Plate tras caer ante Racing: ¡10 jugadores fuera!

El impactante despilfarro de River Plate

En Bolavip Argentina hicieron una columna donde analizaron que “River tiró a la basura 52,7 millones de dólares”.

“Los dirigentes tienen que salir públicamente a pedirles disculpas a los socios por haber tirado a la basura su dinero, más precisamente 52.700.00 dólares”, agrega el escrito.

Luego, apuntan a casos puntuales: “es inconcebible pagar 14,5 millones de dólares por Kevin Castaño, un volante mixto que estaba jugando en el fútbol ruso. Tampoco se explican las llegadas de Portillo y Galarza Fonda por 4,9 millones de dólares cada uno”.

River Plate fue de fracaso en fracaso y perdió ante Racing. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Por último, analizaron la situación del ex Palestino, Maximiliano Salas: “el haber pagado 9,2 millones de dólares por un jugador de 27 años tampoco pareciera haber sido una inversión pensando a futuro, ya que no tendría mucho poder de reventa”.

River Plate por ahora necesita de un milagro para meterse en la Copa Libertadores 2026.

¡Partidazo! En la agonía Racing de Gabriel Arias eliminó a River sin Paulo Díaz

