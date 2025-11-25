Todo indica que Marcelo Gallardo seguirá como DT de River Plate incluso tras terminar un año lleno de fracasos, aunque deberá hacer una limpieza drástica. Casi total. Algo de eso se supo luego de un nuevo traspié de la Banda Sangre, que cayó 3-2 ante Racing Club de Avellaneda y se despidió de la Liga Profesional de Argentina.

Fue un partido que se definió sobre la hora, principalmente por un grosero error del volante paraguayo Matías Galarza Fonda, quien hizo una acción inentendible en la jugada que terminó con el gol de la victoria a favor de la Academia. En ese contexto, es difícil pensar que hay cosas rescatables en el cuadro Millonario.

Aunque sí tuvieron una ráfaga de buen fútbol y dos goles en el Cilindro de Avellaneda. Pero nada de eso alcanzó en un partido donde el seleccionado chileno Paulo Díaz no estuvo ni siquiera entre los concentrados. Una vez más, la zaga central de River estuvo conformada por Lucas Martínez-Quarta y Lautaro Rivero.

Tal como hizo Rodrigo de Paul, a Paulo Díaz le mostraron la salida en River. (Alejandro Pagni/Photosport).

Por eso mismo, el ciclo del Bombero con la Banda Sangre parece haber llegado a su fin. Y aunque no es uno de los que termina contrato, está llamado a ser el líder de todas las salidas que planea la comisión directiva en uno de los clubes más grandes de Argentina y el continente. Una reingeniería muy amplia.

Es más, Díaz es uno de los cuatro futbolistas por los que la directiva escuchará ofertas, según reportó TyC Sports. El ex Colo Colo formado en Palestino comparte aquel listado con el zaguero uruguayo Sebastián Boselli, el delantero Facundo Colidio y el lateral derecho Fabricio Bustos. Aunque no son los únicos.

Paulo Díaz lidera las salidas en la limpieza gigante que hará River Plate

Paulo Díaz forma parte de los apuntados en la limpieza de River Plate y tiene chances de volver a Arabia Saudita, precisamente la liga donde jugaba cuando firmó por la Banda Sangre como refuerzo por expresa petición de Marcelo Gallardo. Aunque un histórico de Universidad de Chile lo propuso como refuerzo azul.

Lejos quedaron los días en que Paulo Díaz era capitán en River Plate. (MarcoÊVazquez/Photosport).

Hay otros seis futbolistas que están en otro escenario: finalizan su contrato en diciembre de este año. Uno es Enzo Pérez, cuya continuidad aún es una incógnita. El avezado mediocampista tiene chances de continuar, pero todo indica que no será así.

Cuatro jugadores más están en la misma situación: uno es el colombiano Miguel Borja, quien no renovará su vínculo y probablemente saldrá libre al fútbol mexicano. Gonzalo Martínez, quien ha padecido muchas lesiones en su segundo ciclo en River, es otro de los que no continuará. Ignacio Fernández y Milton Casco, dos más que tampoco extenderán su estadía en el Monumental de Núñez.

Miguel Borja también quedó fuera de la citación ante Racing Club. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Y el último jugador es uno que con suerte sumó minutos, aunque llegó a préstamo desde el fútbol europeo: el defensor zurdo Federico Gattoni, cuyo pase pertenece al Sevilla de España y seguramente volverá al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Quién sabe si para competir palmo a palmo con el chileno Gabriel Suazo por un puesto o para buscar otro destino.

Federico Gattoni pasó de San Lorenzo al Sevilla, que lo cedió a préstamo a River Plate. (Rodrigo Valle/Getty Images).