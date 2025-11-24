Es tendencia:
En tiempo récord: Alexis Sánchez vuelve a las canchas en nueva derrota de Sevilla

A un mes de sufrir un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, el tocopillano regresó a la acción en la nueva caída del equipo de su compatriota Gabriel Suazo.

Por Alfonso Zúñiga

Alexis Sánchez vuelve a las canchas con Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez vuelve a las canchas con Sevilla.

Fue hace exactamente un mes, el 24 de octubre de este año, en la derrota del Sevilla por 1-2 ante Real Sociedad, que el delantero chileno Alexis Sánchez jugó su último partido. En esa ocasión, fue titular y reemplazado en el minuto 52.

Tras el mismo, se dio a conocer que el tocopillano sufrió un “desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho“. Desde el cuadro español se dio a conocer que sólo podría volver a las canchas para comienzos del mes de diciembre.

Sin embargo, Alexis realizó un importante esfuerzo físico para estar rápidamente a disposición del Sevilla, y en menos de 30 días, el chileno regresó a la actividad, aunque la suerte de su equipo, y el de su compatriota Gabriel Suazo, no fue de las mejores.

¡Atención Chile! Alexis Sánchez deja atrás la lesión de regreso en el Sevilla: citado en tiempo récord

Alexis Sánchez volvió a jugar con Sevilla en tiempo récord

En el cierre de la jornada 13 de La Liga, el cuadro andaluz llegó hasta la ciudad de Barcelona para enfrentarse al Espanyol. Para este encuentro, el técnico Matías Almeyda dispuso al ex capitán de Colo Colo como titular, y al “Maravilla” en el banco de suplentes.

Tras un primer tiempo sin emociones, el segundo lapso comenzó de la peor forma para Sevilla, cuando Pere Milla (48′) abrió la cuenta. En este tramo fue que Alexis volvió a las canchas, al minuto 71 para reemplazar a Gerard Fernández.

Pese al entusiasmo que mostró en cancha, no fue suficiente para revertir el marcador. Roberto Fernández Jaén (84′) puso el 2-0 para Espanyol, mientras que el descuento fue obra del uruguayo Leandro Cabrera con un gol en contra a los 86′.

¿Cómo queda el equipo de los chilenos en la Tabla?

Producto de esta nueva derrota como visitante, el Sevilla de Suazo y Alexis cae hasta el 11° puesto de la clasificación en el fútbol español con 16 puntos. Mientras que Espanyol saltó hasta el sexto lugar con 21 unidades.

¿Cuándo es su próximo partido?

El siguiente desafío para el equipo de los chilenos será nada menos que el “Derbi Andaluz”, cuando este domingo 30 de noviembre reciba en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Betis del técnico nacional Manuel Pellegrini. El duelo arrancará a las 12:15 horas (de Chile).

