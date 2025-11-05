Alexis Sánchez le entrega una terrible noticia a Sevilla: le queda para rato

Un lindo arranque de temporada tuvo Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla, gracias a dos goles y asistencias que ayudaron al equipo andaluz.

El delantero chileno vio frenado su buen momento por una dura lesión muscular, debido a que sufrió un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, que lo tiene apartado de las canchas.

El problema físico de Alexis justo llegó en el peor momento, cuando Sevilla viene en picada, porque perdió los últimos tres partidos que jugó en La Liga de España.

Le queda mucho a Alexis Sánchez para volver a las canchas

El entrenador de Sevilla, Matías Almeyda, esperaba contar con Alexis después de la fecha FIFA de noviembre, sin embargo, aún no está en condiciones de jugar.

En Estadio Deportivo dieron a conocer los nuevos plazos que maneja el cuerpo médico de Sevilla sobre el Niño Maravilla y explicaron que en noviembre ya no jugará.

“Tampoco ha estado Alexis Sánchez, a quien no se le espera antes del mes de diciembre“, señaló el citado medio.

Sevilla suma problemas, porque aparte del chileno están con problemas físicos Isaac Romero, Alfon González, César Azpilicueta, Lucien Agoumé, Joan Jordán y Fabio Cardoso.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Osasuna por La Liga de España?

El partido de Sevilla vs Osasuna por La Liga de España se jugará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 12:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

