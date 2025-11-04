Detectan el problema que golpeó al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: “Le sentó mal…”

Un pésimo momento futbolístico es el que vive el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, porque entró en un bucle de malos resultados en La Liga de España.

El equipo que dirige técnicamente Matías Almeyda pasa por una mala racha, debido a que suma tres derrotas en línea en el certamen español, las que fueron maquilladas por la goleada 4-1 al modesto Toledo en la Copa del Rey.

La situación del cuadro andaluz tiene preocupados a los hinchas, quienes no quieren pasar por la misma situación que en la campaña pasada, cuando se salvaron del descenso en la última fecha.

Apunta al problema de Sevilla en la temporada

Sevilla le ganó a FC Barcelona el pasado 5 de octubre y tras ello vino la fecha FIFA, que provocó un receso en La Liga, situación que golpeó al equipo de los jugadores nacionales, según la columna de la periodista Rocío Guevara en Marca.

“Al Sevilla le sentó mal el parón”, señala la columnista, quien da cuenta que tras la detención del torneo el cuadro de Nervión no ganó más.

“Llegó el parón y no le sentó nada bien a los nervionenses. De hecho no ha conseguidos puntuar desde el último paréntesis de selecciones. 0 puntos de nueve posibles. Solo ha ganado (1-4) el envite copero frente al Toledo”, recordó Guevara.

Gabriel Suazo es fijo en Sevilla. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Además, destaca que la lesión de Alexis Sánchez es un golpe duro para Sevilla, debido al buen momento que venía mostrando el ex Inter de Milán.

“Las lesiones de jugadores como Azpilicueta, Alexis o Mendy hicieron un flaco favor a una plantilla justa de calidad. Los de Almeyda se marcharon al parón de octubre en una cómoda sexta plaza con 13 puntos, los mismos en ese momento que Atlético de Madrid, Elche y Athletic. A falta de una jornada para que vuelva a parar LaLiga, tiene los mismos puntos, 13, y ha bajado a la decimotercera posición”, cerró la publicación española.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Osasuna por La Liga de España?

El partido de Sevilla vs Osasuna por La Liga de España se jugará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 12:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.