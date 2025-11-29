Desde que llegaron al Sevilla, los hinchas chilenos esperábamos con ansias el encuentro en cancha entre nuestros compatriotas en el famoso derbi andaluz en La Liga. De un lado, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Del otro, el técnico Manuel Pellegrini.

Y parecía que todo estaba encaminado para poder ver en la cancha a los tres nacionales defendiendo sus respectivos colores en un duelo que siempre tiene alta tensión. Sin embargo, las malas noticias llegaron y no estará el contingente completo.

Luego que el propio Sevilla confirmara que será baja del derbi andaluz por “una lesión en el sóleo de la pierna izquierda“, Gabriel Suazo utilizó su cuenta de Instagram para dejar un emotivo mensaje a sus seguidores e hinchas andaluces, lamentándose por no estar para el duelo ante Betis.

Emotivo mensaje de Gabriel Suazo por perderse derbi andaluz

“Lamentablemente no podré estar presente en este derbi. Tengo mucha fe en este grupo y confío plenamente en mis compañeros, a quienes estaré apoyando desde afuera”, escribió el seleccionado nacional tras postear una imagen suya en blanco y negro.

Luego, Gabriel Suazo comentó que “voy a trabajar duro para volver lo antes posible y regresar a las canchas de la mejor manera”, para luego dejarle un mensaje directo a los hinchas del Sevilla, que lamentarán su ausencia ante el Betis.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo y por el cariño que me están haciendo llegar. Nos vemos pronto. Vamos mi Sevilla”, finalizó Gaby su posteo que hasta ahora registra más de 13.500 me gusta y otros 70 comentarios.

Los números del chileno en Sevilla

Desde su llegada al equipo donde comparte vestuario con Alexis Sánchez, Gabriel Suazo disputó entre La Liga y Copa del Rey un total de 960 minutos en cancha durante 12 encuentros, en los que registra dos asistencias y tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El derbi andaluz entre Sevilla y Betis se disputará este domingo 30 de noviembre desde las 12:15 horas (de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

