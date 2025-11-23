La gran amenaza de Manuel Pellegrini a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: “Los puntos que perdimos…”

Un tibio empate 1-1 sumó Real Betis ante Girona por la fecha 13° de La Liga de España, resultado que complica al equipo de Manuel Pellegrini.

El equipo del Ingeniero se nubló ante el cuadro catalán, uno de los peores de la temporada en el certamen ibérico, y dejó escapar puntos claves justo antes del Gran Derbi con Sevilla.

Tras el partido habló el entrenador chileno, quien de paso “amenazó” a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, señalando que irán a buscar los puntos perdidos en el clásico andaluz.

ver también ¿Manuel Pellegrini está pensando en la Roja? Real Betis se enreda ante uno de los peores de La Liga

Manuel Pellegrini amenaza a Sevilla

Pellegrini se lamentó por el empate ante Girona y señaló que deberán ir a ganarle sí o sí al cuadro se Alexis y Suazo en calidad de visitante.

“Nos habría gustado sacar los tres puntos, pero jugamos ante un buen equipo. Han pateado dos veces y no estuvimos creativos aunque intentamos por todos los medios sacar la victoria. Se perdieron dos puntos y hay que buscarlos de visita en el derbi, pero antes tenemos la cabeza centrada en la Europa League”, dijo el chileno.

Pellegrini calienta el derbi andaluz. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Luego, habló de la polémica expulsión de Antony en los minutos finales, lo que lo deja sin opciones de jugar el derbi.

“No me podría pronunciar. He visto que no tiene intención en una chilena arriba. No sé si impacta en la cara. No he visto con detalle esa acción“, comentó Pellegrini.

Real Betis tiene una semana muy cargada, porque primer jugará ante Utrecht por la Europa League y luego ante Sevilla por La Liga.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Mal año para los centenarios? Equipo brasileño puede perder su primer boleto a la Copa Libertadores

La tabla de posiciones de La Liga de España