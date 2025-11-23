El Mirassol se convirtió en una de las revelaciones insospechadas en el Brasileirao tras haber conseguido por primera vez el ascenso la temporada pasada. El equipos fue considerado uno de los candidatos a descender, pero a falta de cuatro fechas para el final se ubica cuarto en la tabla.

De hecho, Mirassol ya aseguró su clasificación a Copa Libertadores 2026 y sólo resta determinar si mantiene su actual cupo directo o clasifica a la fase previa.

Pero la clasificación a la Libertadores no fue tan alegre como se esperaba, esto pese a ser su primera temporada en Primera División y más aún: estar en el año de su centenario.

Es que las informaciones son tajantes. El Mirassol no cumple con requisutos obligatorios de la Conmebol para disputar la Copa Libertadores y podría quedar fuera si no se pone las pilas a nivel dirigencial.

Los problemas de Mirassol con la Libertadores 2026

Desde 2018 la Conmebol exige a todos los participantes de la Copa Libertadores conter con equipo profesional femenino activo. Mirassol no tiene. El club espera poder cumplir, pero el tiempo apremia y no será menor completar los papeles y trámites antes del inicio del torneo continental.

Por otro lado, el estadio José María de Campos Maia tiene capacidad para 15 mil espectadores. De acceder a la ronda final el Mirassol debe contar con un estadio con un aforo de al menos 20 mil asientos.

Pero en cualquier caso, el recinto no cumple con la especificación de estar a menos de 140 kilómetros de un aeropuerto internacional. Por esta razón, probablemente deberá buscar una opción más grande en Sao Paulo.

De no alcanzar a cumplir con los requisitos, los boletos de clasificación brasileños harán correr la tabla del Brasileirao. El Mirassol está contra el tiempo en su año centenario.